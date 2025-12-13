Advertisement
शांति से बैठकर खाना खा रहे थे लोग, अचानक ऊपर से गिरी सीलिंग, कई लोग घायल

Raipur News-रायपुर में एक रिसॉर्ट में शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया. रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर अचानक भारी-भरकम फॉल सीलिंग गिर गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों के सिर में गंभीर चोट आई है. इस हादसे के वक्त यहां करीब 25 लोग मौजूद थे, इनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस हादसे को लेकर मामला दर्ज नहीं कराया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:01 PM IST
Ceiling Collapsed on Customers-रायपुर के VIP रोड स्थित राजवाड़ा रिसॉर्ट में शुक्रवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर अचानक भारी-भरकम फॉल सीलिंग गिर पड़ी. इस हादसे में कम से कम 4 लोग घायल हो गए, जिनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं. हादसे के समय रेस्टोरेंट में करीब 25 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिससे बड़ी जनहानि की आशंका भी बन गई थी. गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान इससे ज्यादा नहीं हुआ.

अचानक से गिरी छत की फॉल सीलिंग

जानकारी के अनुसार, रात के समय लोग आराम से खाना खा रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ छत की फॉल सीलिंग नीचे आ गिरी. कुछ ही पलों में रेस्टोरेंट में चीख-पुखार मच गई और लोग इधर-उधर जान बचाने के लिए भागने लगे. फॉल सीलिंग के नीचे दबने से कई लोग घायल हो गए. मौके पर मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला.

सभी घायल खतरे से बाहर

इस घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

वजन की वजह से गिरी सीलिंग

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस हॉल में रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था, वह पूरी तरह से तैयार नहीं था और वहां निर्माण कार्य चल रहा था. फॉल सीलिंग पर भारी सजावटी डिजाइन, लाइटिंग और अन्य उपकरण लगाए गए थे, जिससे उसका वजह काफी बढ़ गया था. इसी वजह से सीलिंग का संतुलन बिगड़ा और वह अचानक गिर गई. सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है.

नहीं कराई है गई है शिकायत दर्ज

घटना की सूचना मिलने पर माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. हालांकि, अब तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रिसॉर्ट के निर्माण से जुड़े दस्तावेज, अनुमति और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है. अगर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

