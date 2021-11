देश के सभी किसानों को हर माह मिलेंगे 3000 रुपये, जानिए इस खास स्कीम के बारें में

नई दिल्ली: अगर आप किसान हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. दरअसल किसानों की आर्थिक मदद के लिए मोदी सरकार कई स्कीम चला रही है. इसमें से एक खास स्कीम है - पीएम किसान मानधान योजना (PM Kisan Maandhan Pension Scheme). यह एक पेंशन स्कीम (pension scheme) है, जिसके तहत किसानों को हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं.

दरअसल पीएम किसान मानधन स्‍कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. इसमें 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है. इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत से...

जानिए क्या है पीएम किसान मानधन योजना

इस योजना को केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था. पीएम किसान मानधन योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के तहत देश के सभी छोटे-सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से जीवन बिताने के लिए सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है. जैसे ही किसान की 60 साल की उम्र पूरी होती है उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन आर्थिक मदद के तौर पर मिलने लग जाती है.

हर महीने 55 रुपये का भुगतान करना होगा

पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले 18 साल की उम्र के लाभार्थियों को हर माह 55 रुपये प्रीमियन भुगतान भी देना होगा. वहीं 40 साल की उम्र वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का भुगतान करना होगा.

इन किसानों को दी जाएगी मदद

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिसके पास दो हेक्टेयर या इससे कम खेती की जमीन होगी. योजना के बीच यदि किसान की मौत हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले maandhan.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

- फिर Click Here to Apply Online पर click क्लिक करें

- यहां आपको Self Enrolment पर क्लिक करना होगा

- पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जाएगा.

- अगर आप पीएम किसान (PM Kisan) के लाभार्थी हैं, तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी.

आवेदन करने के लिए डाक्युमेंट्स

खेती के कागजात, पहचान पत्र, पासपोर्ट फोटो, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर.

