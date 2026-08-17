MP के किसानों के लिए राहत भरी खबर: आज से फिर मिलेगी खाद, 15-16 अगस्त को बंद थी बिक्री

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मध्य प्रदेश में तीन दिन तक रुकी रही खाद की सप्लाई 17 अगस्त को फिर से शुरू हो गई. सरकार का कहना है कि किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध कराई जाएगी. सप्लाई फिर से शुरू होने से लगभग 82 लाख किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब खाद के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे खरीफ की फसलों के लिए खाद की जरूरत वाले किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. बता दें कि किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को खाद के स्टॉक की जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दो दिनों के लिए बिक्री रोक दी गई थी.
आज से फिर मिलेगी खाद
दरअसल, स्टॉक की जांच-पड़ताल की वजह से 15 और 16 अगस्त को पूरे राज्य में खाद की बिक्री रोक दी गई थी. इस दौरान वितरण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपलब्ध खाद के स्टॉक की जांच की गई. स्टॉक की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 17 अगस्त से पूरे राज्य में खाद की बिक्री और वितरण फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
82 लाख किसानों को मिलेगी राहत
बताया जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के लगभग 82 लाख किसानों को राहत मिलेगी. सरकार का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले तीन दिनों से खाद न मिलने के कारण किसान मुश्किलों का सामना कर रहे थे. अब किसान अपने-अपने इलाकों में तय केंद्रों से खाद ले सकेंगे. उनसे कहा गया है कि वे तय नियमों का पालन करें और खाद लेते समय जरूरी दस्तावेज साथ लाएं. वहीं सरकार का कहना है कि राज्य भर में किसानों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी. खाद का वितरण शुरू होने से उम्मीद है कि किसानों को खरीफ की फसलों के लिए जरूरी खाद समय पर मिल जाएगी.
17.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया
विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से राज्य में 17.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 12.83 लाख मीट्रिक टन किसानों को बांटा गया है. अभी 4.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि पिछले साल इसी समय यह मात्रा सिर्फ 1.60 लाख मीट्रिक टन थी. वहीं DAP और NPK फर्टिलाइजर की कुल उपलब्धता 11.20 लाख मीट्रिक टन रही है. इसमें से अब तक 7.09 लाख मीट्रिक टन बांटा जा चुका है, जबकि 4.10 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक अभी भी उपलब्ध है. पिछले साल इसी समय DAP और NPK का उपलब्ध स्टॉक लगभग 3 लाख मीट्रिक टन था. इसके अलावा, राज्य में SSP की कुल उपलब्धता 6.78 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई है.
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