MP News: सीधी में महिला समेत तीन लोगों ने डंडों से किया वार, बाप-बेटे लहूलुहान! जानें वजह
MP News: सीधी में महिला समेत तीन लोगों ने डंडों से किया वार, बाप-बेटे लहूलुहान! जानें वजह

Sidhi News: सीधी में रास्ते के विवाद को लेकर एक महिला और उसके दो साथियों ने पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला कर दिया. हमले में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:58 PM IST
MP News: सीधी में महिला समेत तीन लोगों ने डंडों से किया वार, बाप-बेटे लहूलुहान! जानें वजह

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में रास्ते के विवाद को लेकर बवाल हो गया. यहां पड़ोस की एक महिला और उसके दो साथियों ने पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह विवाद काफी समय से चल रहा था, जिससे गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Ujjain News-उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, महापौर के भाई पर चाकू से हमला

 

महिला समेत तीन लोगों ने डंडों से किया हमला
दरअसल, सीधी जिले के कुर्रेवाह गांव में एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यहां रास्ते के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ. मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके बेटे मोहम्मद मुबारक पर पड़ोस की एक महिला और उसके दो साथियों ने पीछे से लाठियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Jabalpur Bank Robbery: सिर पर हेलमेट, मुंह पर मास्क! बंदूक दिखाकर 15 मिनट में बैंक से लूट ले गए करोड़ों का सोना

 

जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने बताया कि यह विवाद काफी समय से चल रहा था, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है. पुलिस ने बताया कि जब मोहम्मद अब्दुल्ला और उसका बेटा मुबारक घर से बाहर निकल रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाली निम्युनिशा नाम की महिला अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंच गई. तीनों ने अचानक पीछे से उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल चौकी प्रभारी ने बताया कि मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

