MP News: सीधी में महिला समेत तीन लोगों ने डंडों से किया वार, बाप-बेटे लहूलुहान! जानें वजह

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में रास्ते के विवाद को लेकर बवाल हो गया. यहां पड़ोस की एक महिला और उसके दो साथियों ने पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह विवाद काफी समय से चल रहा था, जिससे गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

महिला समेत तीन लोगों ने डंडों से किया हमला

दरअसल, सीधी जिले के कुर्रेवाह गांव में एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यहां रास्ते के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ. मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके बेटे मोहम्मद मुबारक पर पड़ोस की एक महिला और उसके दो साथियों ने पीछे से लाठियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले में उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने बताया कि यह विवाद काफी समय से चल रहा था, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है. पुलिस ने बताया कि जब मोहम्मद अब्दुल्ला और उसका बेटा मुबारक घर से बाहर निकल रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाली निम्युनिशा नाम की महिला अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंच गई. तीनों ने अचानक पीछे से उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल चौकी प्रभारी ने बताया कि मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

