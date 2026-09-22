मुस्लिम युवक से बेटी ने की लव मैरिज तो पिता ने कर दिया पिंडदान, बोले- रिश्ता खत्म, समाज ने किया सम्मान

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छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का ही पिंडदान कर दिया. पिता का नाम सुजान दत्ता है और बेटी का नाम सिमरन. दरअसल, सिमरन ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह कर लिया था. परिजनों का आरोप है कि उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है. परिवार ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. इससे आहत होकर पिता ने सिर मुंडवाकर पंडित को बुलाया और घर में ही बेटी का पिंडदान कर दिया. पिता का कहना है कि अब उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है.
समाज ने किया सम्मान
पिंड दान के बाद पिता ने घोषणा की कि अब वे अपनी बेटी से जीवन भर कोई संबंध नहीं रखेंगे. इसके बाद अखिल भारत बंगाली समन्वय समिति (बस्तर संभाग) के अध्यक्ष जीवानंद हालदर समेत समिति के पदाधिकारियों ने सुजन दत्ता के घर जाकर युवती के पिता को शॉल भेंटकर सम्मानित किया. समाज के लोगों का कहना था कि पिता ने समाज और धर्म के हित में यह कदम उठाया है. इतना ही नहीं परिवार ने एक सार्वजनिक घोषणा भी की है कि उन्होंने बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं.
मुस्लिम युवक से बेटी ने की लव मैरिज
बंगाली समुदाय के अध्यक्ष मनोरंजन रॉय ने बताया कि, उस युवती ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की थी. इसके बाद, उसके पिता ने उसका पिंडदान कर दिया. पिता ने समुदाय और सनातन धर्म के हित में यह कदम उठाया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि किसी भी युवती को अपने धर्म या जाति से बाहर शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लेना चाहिए. इसी वजह से समुदाय के सदस्यों ने उस पिता का सम्मान किया है.
यह घटना सिर्फ एक परिवार के बिखरने की कहानी नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी और सामाजिक रीति-रिवाजों के बीच बढ़ते तनाव को भी दिखाती है. जहां परिवार और समाज के लोग इस कड़े फैसले को धार्मिक नियमों और सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने का जरिया मानते हैं, वहीं इस मामले ने इलाके में जबरदस्त बहस और चर्चा भी छेड़ दी है.
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