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मुस्लिम युवक से बेटी ने की लव मैरिज तो पिता ने कर दिया पिंडदान, बोले- रिश्ता खत्म, समाज ने किया सम्मान

Chhattisgarh News: जगदलपुर में एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का पिंड दान किया, क्योंकि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति से प्रेम विवाह कर इस्लाम अपना लिया था और इस तरह उससे पूरी तरह नाते-रिश्ते तोड़ लिए थे. इस घटना के बाद बंगाली समुदाय ने उन्हें सम्मानित किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 22, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:06 AM IST
मुस्लिम युवक से बेटी ने की लव मैरिज तो पिता ने कर दिया पिंडदान, बोले- रिश्ता खत्म, समाज ने किया सम्मान

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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