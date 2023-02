शुगर, BP समेत इन बीमारियों के लिए रामबाण है अजवाइन और मेथी, जानिए कैसे करें सेवन

methi ajwain good treatment for diabetes weight lose and glow of skin: रसोई में रखें मसाले से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. इन मसालों का खासकर बीमारियों में इस्तेमाल करने से शरीर को कई फायदे पहुंचते हैं. इनमे से हमारी किचन में मौजूद मैथी और अजवाइन (methi ajwain) भी शरीर के लिए बहुत लाभदायक है. मेथी और अजवाइन का पानी पीने (methi ajwain water) से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. इसमें प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस , फाइबर आदि पोषक तत्व पाये जाते हैं. जिससे शरीर को मोटापा, अपच, डायबिटीज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

वजन कम करने

मेथी अजवाइन के पानी का सेवन करने से वजन कम होता है. इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स पोषक तत्व पाया जाता है. जो मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है. इसके अलावा मैथी अजवाइन के पानी से फैट बर्न होता है .जिससे वजन कम होता है. इसके पानी का सेवन मॉर्निग ड्रिंक में कर सकते है.

टेंशन दूर करने में

आजकल अधिकतर लोग चिंता, तनाव व एंगजायटी में रहते हैं. इसलिए एक्सपर्ट मैथी व अजवाइन का पानी पीने की सलाह देते हैं. क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम जैसै पोषक तत्व पाये जाते हैं. जो बॉडी का स्ट्रेस रिलीज करते है. अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो सुबह खाली पेट मैथी व अजवाइन के पानी का सेवन कर सकते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए

मेथी और अजवाइन के पानी में विटामिन सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाये जाते है. जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं. इसके अलावा इसके पानी से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

त्वचा का निखार बढ़ाने के लिए

मेथी और अजवाइन का पानी पीना त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसका रोजाना पानी पीने से खून साफ होता है. जिससे कील -मुहांसे भी नहीं होते हैं. इसके अलावा झुर्रियां भी ठीक हो जाती है.

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में

गलत-खानपान व बिजी लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है. आजकल अधिकतर लोग इसके शिकार हैं. यदि आप मेथी और अजवाइन का पानी पीते हैं, तो इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है. इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है.

