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एमपी में भाईचारे के साथ मनाया गया ईद-उल-अजहा का पर्व, गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई, अमन शांति की मांगी दुआ

Eid ul Adha was celebrated MP: मध्य प्रदेश में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया.प्रदेश के सभी ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही नमाज को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया.

Written By  Pooja|Last Updated: May 28, 2026, 01:26 PM IST
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एमपी में भाईचारे के साथ मनाया गया ईद-उल-अजहा का पर्व, गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई, अमन शांति की मांगी दुआ

Eid ul Adha was celebrated MP: मध्य प्रदेश में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया. सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों में स्थित ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगी. मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने देश में शांति, भाईचारा, प्रगति और समृद्धि के लिए विशेष नमाज अदा की.

शाजापुर जिले में गुरुवार को ईद-उल-अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. जिलेभर की ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही नमाज को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में शांति व खुशहाली की कामना की. शाजापुर शहर के ग्राम गिरवर स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए. इसके अतिरिक्त, शहर की विभिन्न मस्जिदों में भी ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई. नमाज के उपरांत परंपरा के अनुसार कुर्बानी का सिलसिला प्रारंभ हुआ.

शाजापुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद 
ईद-उल-अजहा के अवसर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने समुदाय के सदस्यों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया था. उन्होंने अपील की थी कि सड़क पर नमाज अदा न करें और कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही दें. साथ ही, कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया था. प्रशासन ने भी जिले में सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे.

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खंडवा ईद-उल-अजहा का पर्व मनाया गया
खंडवा में भी आज हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है.  तमाम मस्जिदों-मदरसों के साथ ईदगाह मैदान पर बड़ी नमाज अता की गई. इस दौरान शहर काजी और आलिम ने आम मुसलमान से गाय की कुर्बानी नहीं करने, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने और पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण करने का संदेश दिया. ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समाज ने अपने क्षेत्र की मस्जिदों के साथ ही ईदगाह मैदान पर प्रमुख नमाज अता की. बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग यहां इकट्ठा हुए थे. इस दौरान शहर काजी और आलिम ने बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाने की अपील की.

खरगोन में ईद-उल-अजहा का त्यौहार बड़े ही अकीदत एवं उत्साह के साथ मनाया गया. गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी. सुबह 7 बजे जामा मस्जिद से जुलूस ईदगाह की ओर रवाना हुआ।जामा मस्जिद के मुख्य इमाम कारी शमीम रजा ने नात शरीफ पढ़ते हुए जुलूस की अगुवाई की. जुलूस के पहुंचते ही 8 बजे ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई. नमाज के बाद मुल्क की तरक्की,अमन व शांति की दुआ की गई. ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर बच्चो में खासा उत्साह देखने को मिलता है.

ये भी पढ़े: MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट

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