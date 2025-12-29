Advertisement
MP में स्मार्ट होगा वित्त विभाग: AI तकनीक से लैस होगी वेबसाइट, चैट-बॉट देगा हर सवाल का जवाब

MP News: मध्य प्रदेश का वित्त विभाग पूरी तरह से डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस होने वाला है. कर्मचारियों के भत्ते, यात्रा और दैनिक भत्ते (TA-DA), और सर्कुलर अब चैटबॉट के ज़रिए उपलब्ध होंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:53 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने अपनी वेबसाइट को AI-बेस्ड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है. नए स्मार्ट चैटबॉट सिस्टम से कर्मचारियों को अलाउंस, ट्रैवल और डेली अलाउंस (TA-DA), सर्कुलर और नियमों से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब मिलेंगे. बजट और फाइनेंशियल नियमों की जानकारी भी एक क्लिक पर मिल जाएगी. BEMS पोर्टल पर डैशबोर्ड लेटेस्ट जानकारी के साथ रेगुलर अपडेट किया जाएगा. AI-बेस्ड सिस्टम डिपार्टमेंट के फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज़ करेगा और 2026-27 से 2028-29 तक के रोलिंग बजट की तैयारी को मज़बूत करेगा.

दरअसल, राज्य का फाइनेंस डिपार्टमेंट अब ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इंटीग्रेट करने का फैसला किया है, जिससे इसके काम करने का तरीका बदल जाएगा. इस पहल का मुख्य मकसद सरकारी प्रोसेस को आसान, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और तेज़ बनाना है. यह नया स्मार्ट चैटबॉट सिस्टम राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होगा.

यह भी पढ़ें: MP Holiday Calendar 2026: साल में 127 दिन बंद रहेंगे ऑफिस, 238 दिन होगा काम, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

 एआई से लैस होगी वेबसाइट 
अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट AI से लैस होगी. कर्मचारियों के भत्ते, ट्रैवल अलाउंस (TA), महंगाई भत्ता (DA), और सर्कुलर अब चैटबॉट के ज़रिए उपलब्ध होंगे. पहले, कर्मचारियों को अक्सर अपने भत्ते, ट्रैवल अलाउंस (TA), महंगाई भत्ता (DA), और लेटेस्ट सरकारी आदेशों (सर्कुलर) को समझने में दिक्कत होती थी. अब, AI-बेस्ड पोर्टल पर सिर्फ़ एक सवाल पूछने पर चैटबॉट तुरंत संबंधित नियम और ऑर्डर की कॉपी दे देगा. इससे कर्मचारियों को बार-बार ऑफिस जाने से छुटकारा मिलेगा.

2026-27 से 2028-29 के रोलिंग बजट की तैयारी शुरू
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के साथ डिपार्टमेंट ने 2026-27 से 2028-29 की अवधि के लिए रोलिंग बजट तैयार करना भी शुरू कर दिया है. इससे बजट और रेगुलेटरी जानकारी एक बटन क्लिक करने पर मिल जाएगी. BEMS (बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम) पोर्टल में अब एक डायनेमिक डैशबोर्ड होगा जो बजट आवंटन और खर्च का लेटेस्ट स्टेटस दिखाएगा. AI के इस्तेमाल से डिपार्टमेंट लेवल पर लिए गए फाइनेंशियल फैसलों में इंसानी गलती की संभावना कम हो जाएगी और फाइलों की प्रोसेसिंग भी तेज़ होगी.

