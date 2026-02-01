आदिवासियों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस, बजट भाषण में किया ये बड़ा ऐलान

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं. अपने भाषण के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदायों के विकास को लेकर एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. विकास की इस यात्रा में, सरकार का साफ़ मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विकास के सकारात्मक नतीजे समाज के हर वर्ग तक पहुंचें. हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर बढ़ रहे हैं. हमने तय किया है कि इस विकास का फ़ायदा किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचेगा. वित्त मंत्री की इस घोषणा से मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों को बहुत फायदा हो सकता है.

आदिवासी विकास पर विशेष फोकस

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ स्टैटिस्टिकल ग्रोथ (सांख्यिकीय विकास) नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जिसका फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर आदिवासी समुदायों तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है. इस ग्रोथ का फ़ायदा सीधे किसानों, आदिवासी समुदायों, महिलाओं और युवाओं को मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को ऊपर उठाने पर है. कर्तव्य भवन में यह बजट पेश करते हुए उन्होंने तीन मुख्य कर्तव्यों रूपरेखा बताई.आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना. लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना, और सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी को अवसर प्रदान करना.

डेयरी और मुर्गी पालन

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वे कृषि में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करने, प्रोडक्ट में विविधता बढ़ाने और रोज़गार के नए मौके बनाने के लिए डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को मज़बूत करना चाहते हैं. चंदन, नारियल और काजू से अच्छी कमाई की संभावना है. इसके अलावा, उनका मकसद पारंपरिक उद्योगों को फिर से ज़िंदा करना और पुराने इंडस्ट्रियल इलाकों को फिर से चालू करना है, और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को ग्लोबल चैंपियन बनाना है.

