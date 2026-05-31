जबलपुर में एक्टर आशुतोष राणा के 'हमारे राम’ कार्यक्रम के दौरान लगी आग,बाल-बाल बचे कलाकार, मचा हड़कंप

Jabalpur News: जबलपुर के रामपुर इलाके में स्थित मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के तरंग ऑडिटोरियम में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. शनिवार शाम को ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक आग लग गई. इस घटना से पूरे परिसर में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. इस घटना के बीच फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जो 'हमारे राम' कार्यक्रम में मुख्य कलाकार थे को आनन-फानन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसी दौरान फायर बिग्रेड को भी घटना की सूचना दे दी गई.

आग लगने की घटना के बाद ऑडिटोरियम में अंधेरा छा जाने के कारण दूसरा शो रद्द कर दिया गया. बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई. हालांकि, जिस इमारत में बिजली विभाग स्थित है उसी के भीतर ऐसी आग लगने की घटना ने जनता के बीच तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

एक्टर और लोगों का रेस्क्यू

बताया जा रहा है कि शनिवार शाम करीब 7:00 बजे रामपुर के तरंग ऑडिटोरियम में अफरा-तफरी मच गई. भव्य नाट्य प्रस्तुति 'हमारे राम' के मंचन के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. आग लगते ही तुरंत बिजली चली गई, जिससे ऑडिटोरियम और पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया. मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए आयोजकों ने दर्शकों साथ ही फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और अन्य कलाकारों को सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला. नगर निगम की दमकल टीम को भी सूचित कर दिया गया था. इस बीच दूसरा निर्धारित शो रद्द कर दिया गया.

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शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ‘हमारे राम’ कार्यक्रम के मंचन के दौरान आशुतोष राणा सहित कई कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे, तभी ग्रीन रूम के नीचे स्थित कमरे में लगे कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. कमरा तेज़ी से धुएं से भर गया और बिजली की आपूर्ति ठप हो गई. सुरक्षा कारणों से पूरे परिसर की बिजली काट दी गई. सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल टीम ने एक दमकल गाड़ी मौके पर भेजी. दमकलकर्मियों ने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया.

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