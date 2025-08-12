Betul News: ताप्ती घाट में चट्टान से निकली आग, मां काली का चमत्कार मानकर पूजा करने लगे लोग

Tapti Ghat In Betul: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक रहस्यमयी घटना देखने को मिली है. यहां ताप्ती घाट स्थित मां काली मंदिर के पीछे एक चट्टान से आग निकलने की घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. कई लोग इसे मां काली का चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. एक हफ्ते में ऐसा दूसरी बार हुआ है. वैज्ञानिक इस घटना को चट्टानों में मौजूद सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों के हवा के संपर्क में आने का नतीजा मान रहे हैं. हालांकि, असली वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. इस रहस्यमयी घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

ताप्ती घाट में चट्टान से निकली आग

दरअसल, बैतूल परतवाड़ा स्टेट हाईवे पर ताप्ती घाट स्थित मां काली मंदिर के पीछे एक चट्टान में दरार से आग निकलने लगी. लोग इसे देखकर हैरान रह गए. वहीं लोग इसे मां काली का चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब चट्टान में दरार से आग निकली है. इस बार यह यह रहस्यमयी आग करीब एक से डेढ़ घंटे तक जलती रही.

रहस्यमयी घटना को देखने जुटी लोगों की भीड़

विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ चट्टानों में प्राकृतिक रूप से सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः आग लगने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकते हैं. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि अभी बाकी है और जांच जारी है. इसकी असली वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. लेकिन इस रहस्यमयी घटना को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

रिपोर्ट- रूपेश कुमार

