भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, मध्य प्रदेश के तीन जिलों में होगा प्री टेस्ट

MP Census News: पिछल कई सालों से देश में जनगणना को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं. लेकिन अब इसकी पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई है. इस बार साल 2026-27 में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी. इसके लिए जनगणना निदेशालय की तरफ से एक ऐप को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एंड्राइड-आईफोन दोनों में उपयोग किया जा सकता है. इस ऐप के माध्यम से हर घर का मुखिया ही अपने घर-परिवार की जानकारी खुद भरेगा. इसके बाद जनगणना अधिकारी, घर-घर जाकर पूरी जानकारी को क्रॉस चेक करेगा, फिर उसे डिजिटल फॉर्म पर डाटा को अपलोड किया जाएगा.

आपको बता दें कि जो जनगणना अधिकारी इस डाटा को क्रॉस चेक करेगा, उसके अंडर में लगभग 150 से 175 मकानो की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके लिए जनगणना निदेशालय की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. जनगणना के लिए सरकार ने देशभर में लगभग 34 लाख लोगों को चिन्हित किया है, जिन्हें तीन स्तरों पर ट्रेनिंग दी जाएगी. सबसे पहले राष्ट्रीय ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर और लास्ट में फील्ड ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा. इन कर्मचारियों को अलग अलग गांवों, शहरों और मोहल्लों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

जनगणना से पहले प्री टेस्ट

मिली जानकारी के मुताबिक, जनगणना शुरू होने से पहले देशभर में प्री टेस्ट कराया जाएगा. इनमें मध्य प्रदेश के तीन जिलों को चुना गया है. जहां पर जनगणना से पहले प्री टेस्ट होगा, इनमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर, रतलाम और सिवनी जिले शामिल हैं. यहां पर अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में 15 दिन का अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के माध्यम से जनगणना और घरों की गणना कि जाएगी. इसका सीधा मकसद यह है कि गड़बड़ी रोकने के लिए किया जाएगा.

2 चरणों में होगी जनगणना

1. जनगणना 2026 और 2027 में दो चरणों में होगी

2. पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की गिनती होगी.

3. दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें लोगों की जनसंख्या, जाति और बाकी जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी.

4. इसके लिए 16 जून 2024 को सरकारी अधिसूचना जारी की गई है.

5. यह आजादी के बाद भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी.

6. सबसे पहली बार देश में जनगणना 1881 में हुई थी. यानि 140 साल पहले हुई थी.

7. पिछली बार देश में जनगणना साल 2011 में की गई थी.

ऐसे की जाएगी जनगणना

मध्य प्रदेश जनगणना निदेशालय की निदेशक भावना वालिम्बे ने जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना के लिए एप के माध्यम से हर परिवार के सदस्यों की जानकारी अपलोड करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए प्रश्नावली भी तैयारी की जा रही है, जिसमें सी सदस्यों का नाम, पारिवारिक स्थिति, घर संपत्ति का ब्योरा और रोजगार जैसी जानकारी शामिल की जाएगी. इसके अलवा, इसमें कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी की जांच करेंगे. इसके साथ-साथ फील्ड में आने वाली चुनौतियों की रिपोर्ट प्रदेश का जनगणना निदेशालय तैयार करेगा. इसके बाद यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी. मंत्रालय इस आधार पर फाइनल जनगणना शीट तैयार की जाएगी.

