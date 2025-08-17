MP News: उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! पुलिस जांच में जुटी
MP News: उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! पुलिस जांच में जुटी

Umaria News: उमरिया के कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल से पांच छात्राएं लापता हो गई हैं. हॉस्टल की वार्डन भी बिना छुट्टी के दो दिनों से लापता है. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:11 PM IST
Five Girl Students Missing From Hostel In Umaria: मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले के पाली स्थित कस्तूरबा बालिका छात्रावास  से पांच छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है. घटना का पता रविवार सुबह तब चला, जब सहायक वार्डन ने नाश्ते के समय छात्राओं को अनुपस्थित पाया. इस मामले का बड़ा पहलू यह है कि हॉस्टल की मुख्य वार्डन भी बिना अनुमति के दो दिनों से गायब हैं. एसडीएम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस अब इन पांचों छात्राओं की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें: MP News: उमरिया में 'ट्रांसजेंडर वार', कटनी के ट्रांसजेंडरों पर वसूली और अभद्रता का आरोप

 

हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता
दरअसल, पाली नगर पालिका से सटे कस्तूरबा बालिका छात्रावास गिजरी की पांच छात्राएं बीती रात बिना किसी को बताए कहीं चली गईं. घटना का खुलासा रविवार सुबह तब हुआ जब सहायक वार्डन नाश्ते के समय छात्रावास में अपने आवास से छात्राओं से बात करने आईं. इस दौरान बाकी छात्राओं ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सहायक वार्डन ने लापता छात्राओं के अभिभावकों से फोन पर जानकारी मांगी. लेकिन छात्राओं का कोई अता-पता नहीं चल सका.

यह भी पढ़ें: MP में दिखा वो दुर्लभ जीव जिसकी पॉटी सोने से भी महंगी! इससे बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी

 

वार्डन भी दो दिन से गायब!
जब छात्राएं नहीं मिलीं तो सहायक वार्डन ने हॉस्टल की मुख्य वार्डन और एपीसी को सूचना दी और पाली थाने जाकर छात्राओं के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, सूचना मिलने पर एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह भी हॉस्टल पहुंचे और मौका मुआयना किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पाली थाने की पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी है. वहीं इस घटना का बड़ा पहलू यह है कि कस्तूरबा छात्रावास गिजरी की वार्डन अर्चना सिंह दो दिन से बिना अनुमति के हॉस्टल से गायब हैं. खबर है कि वह जन्माष्टमी से पहले जबलपुर गई हैं.

रिपोर्ट- अरुण त्रिपाठी

रिपोर्ट- अरुण त्रिपाठी

 

