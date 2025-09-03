जबलपुर में 100% भरा बरगी बांध, 9 गेट खुलने से बढ़ेगा नर्मदा का जलस्तर, बाढ़ का अलर्ट !
जबलपुर में 100% भरा बरगी बांध, 9 गेट खुलने से बढ़ेगा नर्मदा का जलस्तर, बाढ़ का अलर्ट !

Bargi dam Overflow: मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जबलपुर संभाग में भी लगातार हो रही बारिश से बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे यहां के 9 गेट खोल दिए गए हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:54 PM IST
बरगी बांध हुआ ओवरफ्लो
बरगी बांध हुआ ओवरफ्लो

Jabalpur Weather Update: मध्य प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बांध भी ओवरफ्लो होने लगे हैं. जबलपुर में भी भारी बारिश के चलते बरगी बांध का जलस्तर अपनी कुल क्षमता से ऊपर पहुंच गया है. बरगी बांध 100 प्रतिशत भरने की वजह से अब इसके गेट खोले जा रहे हैं. बुधवार को सुबह 8 बजे बांध का जलस्तर 422.85 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो बांध की क्षमता का 100.80 प्रतिशत है. इस गंभीर स्थिति के कारण प्रशासन ने दोपहर 12 बजे बांध के 9 गेट 0.78 मीटर की औसत ऊंचाई तक खोल दिए हैं, ताकि बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके. वहीं बरगी बांध के गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नर्मदा के किनारे बसे गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. 

नर्मदा का जलस्तर 5 से 6 फीट बढ़ेगा 

बरगी बांध के गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेसी से बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि नर्मदा का जलस्तर 5 से 6 फीट तक बढ़ जाएगा, ऐसे में नर्मदा के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. नर्मदा से संबंधित सभी जिलों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि कोई नर्मदा के किनारे ना जाए और विशेष सावधानी बरती जाए, ताकि किसी तरह की समस्या न हो. बरगी बांध में फिलहाल लगभग 1001 क्यूमेक पानी आ रहा है. जबकि पानी निकालने के लिए 9 गेट खुले हैं, जिससे तकरीबन 1097 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है. बांध प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार और गेट खोलने का निर्णय ले सकता है. 

प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है.आपदा प्रबंधन टीम भी हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैनात है. बारिश का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे जलस्तर में और बढ़ोत्तरी हो सकती है. 

जबलपुर में भी बारिश का अलर्ट 

मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग में आने वाले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. अगले 48 घंटे यहां झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग ने जबलपुर समेत आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं बारिश के बाद तापमान में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से पूरी तरह राहत मिल चुकी है.

;