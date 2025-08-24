Dindori News: डिंडोरी में बाढ़ जैसे हालात! पानी से लबालब हुआ पुल, 3 दर्जन गांवों में आवागमन ठप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2894483
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Dindori News: डिंडोरी में बाढ़ जैसे हालात! पानी से लबालब हुआ पुल, 3 दर्जन गांवों में आवागमन ठप

Dindori News: लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश डिंडोरी में बाढ़ जैसे हालात हैं. नदी नाले पूरे उफान पर हैं. कई सड़कों पर पानी लग जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है. वहीं, खरमेर नदी का पुल पानी से भर गया है. जिसके कई गांवों का संपर्क टूट गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dindori News: डिंडोरी में बाढ़ जैसे हालात! पानी से लबालब हुआ पुल, 3 दर्जन गांवों में आवागमन ठप

Dindori Floods: मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है. वहीं, डिंडौरी जिले में भी पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं. नर्मदा समेत कई नदी नाले उफान पर हैं. वहीं,  डिंडोरी-मंडला और डिंडोरी-अमरपुर मार्ग पानी भर जाने के कारण पूरी तरह बंद है. जिसके कारण तीन दर्जन से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है.

दरअसल, डिंडौरी में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण नर्मदा नदी समेत सहायक नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, खरमेर नदी में आई बाढ़ के कारण पुलिया पानी में डूब गई है. जिसके कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. आलम यह है कि लोग पुल के दोनों तरफ फंसे हुए हैं और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं. 

पुल पर पानी दोनों ओर जाम
खरमेर नदी में बढ़े जलस्तर के कारण आवागम प्रभावित है. पुलि के ऊपर पानी भर जाने के कारण  रात 12 बजे से डिंडौरी से चांदपुर होते हुए अमरपुर मार्ग पर ग्राम बिजोरी के पास जाम लग गया है. वहीं, नदी किनारे स्थित घाट और मंदिर भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं. वहीं, नर्मदा नदी में आई बाढ़ के कारण  जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर दो इमलीकुटी में नदी किनारे लगभग आधा दर्जन मवेशी फंस गए. जिसकी जानकारी मिलतने पर कुछ युवा रात को ही वहां पहुंचे और रेस्क्यू करके मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाले. 

खरगोन में भी बाढ़ जैसे हालात
वहीं, लगातार हो रही बारिश से खरगोन के भी नदियों में बाढ़ आई हुई है. खरगोन जिले के बड़वाह के गणगौर घाट स्थित पड़ाली नदी के पुलिया (रपटा) पर तेज बहाव पानी में स्कूल के बच्चों से भरा टेंपो का पहिया उतर गया. हालांकि, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने वाहन को पकड़ा और सभी बच्चों को ऊतारकर सुरक्षित पुलिया पार कराई.

ये भी पढ़ें- MP Weather Update: मध्य प्रदेश में इन जिलों में 24 घंटे का अलर्ट, चंबल इलाकों में फिर बिगड़े हालात

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. डिंडोरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

dindori newsmp news

Trending news

Pendra-Bilaspur road jam
सड़क पर गड्ढे, गड्ढों में गाड़ियां! पेंड्रा-बिलासपुर रोड पर भीषण जाम, वाहनों की लाइन
bhopal news
भोपाल में मछली परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, 99 एकड़ जमीन की पैमाइश पर प्रशासन सख्त
mp news iin hindi
आज मध्य प्रदेश में कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें
bhopal news
भोपाल में देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, खिलाड़ियों को मिलेगी हाई-टेक ट्रेनिंग
indore news
सितंबर में इंदौर फिर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, सामने आई खास वजह
chhatarpur news
हथियार लेकर स्कूल में घुसा नशेड़ी,खाना बनाने वाली महिला और टीचर पर किया जानलेवा हमला
mp news
चलती ट्रेन से गिरा जवान, 3 ट्रेनें ऊपर से गुजरीं… फिर भी मौत को दी मात
liqour smuggling
ड्राइवर बोला ‘सीमेंट है’, पुलिस ने खोला तो रह गई दंग, पकड़ाया पुष्पा टाइप माल
mp news
पं. प्रदीप मिश्रा की बढ़ सकती हैं दिक्कतें, कुबरेश्वर धाम कार्यक्रम पर कानूनी शिकंजा
mp news
गुटखा खाने से पति ने डांटा, नाराज पत्नी ने बच्चों के साथ खाया जहर, तीन की मौत
;