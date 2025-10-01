Advertisement
MP सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पहली बार 17 जिलों में महिलाएं DM; 24 IAS के ट्रांसफर, बदले गए 12 कलेक्टर

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है और 12 जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया है. इस फेरबदल में पहली बार 17 जिलों में महिलाएं डीएम बनी हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:41 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 12 जिलों के कलेक्टरों समेत 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. बदले गए जिलों में पन्ना, पांढुर्ना, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम शामिल हैं. इस तबादले में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि राज्य में पहली बार 17 जिलों में महिलाएं डीएम होंगी.

यह भी पढ़ें: MP में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IAS अफसरों का हुआ तबादला, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

 

MP सरकार ने किया बड़ा बदलाव
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने 24 IAS अधिकारियों के तबादले करते हुए 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं. भिंड में विधायक से विवाद के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाया गया है. वहीं हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा का कलेक्टर और संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है. खास बात यह रही कि पहली बार 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं बनी हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है.

पहली बार 17 जिलों में महिलाएं DM
इस तबादले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम है. सरकार ने 7 नई महिला अधिकारियों को कलेक्टर के रूप में जिलों की कमान सौंपी है. इस बार पहली बार 55 में से 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं हैं. जिन लोगों को पहली बार कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें शीतला पटले, मीशा सिंह, जमुना भिड़े, अंजू पवन भदौरिया, नीतू माथुर और रजनी सिंह शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में BJP का 'MP मॉडल', पार्टी ने दिग्गजों को सौंपी जिम्मेदारी, वीडी शर्मा, विश्वास सारंग समेत कई नेता शामिल

 

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार, पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को ओएसडी सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना, छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या को संचालक विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को अपर सचिव लोक निर्माण विभाग, भोपाल संभाग अपर आयुक्त राजस्व उषा परमार को पन्ना कलेक्टर पदस्थ किया गया है. वहीं विधानसभा चुनाव के पहले कलेक्टर बनाए गए संजीव श्रीवास्तव, शीलेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, अभय बेडेकर, अंकित अस्थाना, अजय देव शर्मा को कलेक्टर पद से हटाया गया है. 

 

