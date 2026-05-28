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गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी! आधी रात के बाद आया कोर्ट का फैसला

Giribala Singh Anticipatory Bail Cancelled: ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. जज देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने बुधवार को लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद गुरुवार देर रात कोर्ट का आदेश जारी किया गया.

Written By  Pooja|Last Updated: May 28, 2026, 07:41 AM IST
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गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी! आधी रात के बाद आया कोर्ट का फैसला

Giribala Singh Anticipatory Bail Cancelled: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. इस मामसे में बुधवार को करीब पौने तीन घंटे तक चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. गुरुवार देर रात करीब एक बजे के बाद कोर्ट का आदेश जारी किया गया. सुवनाई के दौरान ही बुधवार शाम 5 बजकर 20 मिनट पर अदालत ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि मामले में आदेश पारित किया जाएगा.

मामले में सुनावाई करते हुए जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और केस डायरी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया. कोर्ट ने माना कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोटें थीं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सीबीआई ने आरोप लगाया कि जांच में सहयोग नहीं किया गया और नोटिसों के बावजूद बयान देने से बचा गया. कोर्ट के सामने यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज के चयनित हिस्से मीडिया में लीक किए गए. हाईकोर्ट ने माना कि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है तथा जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है. अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत जैसे असाधारण राहत आदेश देते समय अधिक सावधानी अपेक्षित थी. सीबीआई को मामले में पक्षकार बनाते हुए कोर्ट ने 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द कर दिया.

 अग्रिम जमानत रद्द

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ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में रिटायर्ड जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी. इसके बाद पीड़ित परिवार ने जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बाद में पुलिस ने गिरिबाला को पूछताछ के लिए कई नोटिस भेजे. हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान गिरिबाला सिंह ने सहयोग नहीं किया. इसके बाद यह मामला CBI को सौंप दिया गया, जो गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करवाने की मांग में एक पक्षकार बन गई. ट्विशा शर्मा के परिवार के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ट्विशा मामले में आखिरकार न्याय मिल गया है. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि गिरिबाला सिंह ने 36 वर्षों तक न्यायपालिका में सेवा की है, इसलिए उन्हें CBI के सामने आत्मसमर्पण करके और जांच में सहयोग करके कानून के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए.

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