Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3028492
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'वन नेशन, वन इलेक्शन' कैसे बनेगा गेम चेंजर, बार-बार चुनाव से क्या होता है नुकसान? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया सबकुछ

One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा. लगातार होने वाले चुनावों से शिक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव को बड़ी समस्या बताया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीक्षांत से पहले पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा बयान
दीक्षांत से पहले पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा बयान

Former President Statement: छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह व्यवस्था देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी. उन्होंने कहा कि हर साल 4–5 राज्यों में होने वाले चुनावों का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा व्यवस्था और बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में सबसे अधिक शिक्षक लगाए जाते हैं. 

चुनाव से क्या होता है नुकसान?
उन्होंने कहा कि चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते है. जिसके चलते कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि प्रश्नपत्र आउट ऑफ सिलेबस आया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा इसलिए वन नेशन, वन इलेक्शन देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत है. आगे बताया कि जनता का झुकाव वन नेशन, वन इलेक्शन की तरफ ज्यादा देखने को मिला है. सभी को वन नेशन, वन इलेक्शन को स्वीकार करना चाहिए. फिलहाल यह प्रस्ताव संसद की जेपीसी के पास विचाराधीन है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

one nation one electionformer president ramnath kovind

Trending news

CGPSC
CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी जानकारी...
narayanpur news
आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं, बंदूक छोड़ हाथ में थामी सिलाई मशीन
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन' कैसे बनेगा गेम चेंजर, बार-बार चुनाव से क्या होता है नुकसान?
bhopal news
दवा लेने निकले छात्र को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत...
janjgir champa crime news
प्रोफेसर को किडनैप कर बनाया न्यूड वीडियो! 25 लाख की फिरौती मांगने वाला गैंग गिरफ्तार
jabalpur news
रात के सन्नाटे में अचानक भड़की आग, जबलपुर में तीन मंजिला कपड़ों की दुकान जलकर खाक...
mp farmer news
कभी देखी है ऐसी कलाकारी! एमपी के किसान ने अनाजों से बना दी मोदी-पुतिन की तस्वीर
Bilaspur News
प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा
vidisha news
छाती पीट पीटकर रोए...फिर निकाली शव यात्रा, विदिशा में पार्षदों ने किया प्रदर्शन
mp news
गैस पीड़ितों की रैली RSS की वेशभूषा वाले पुतले पर बवाल, पुलिस ने बीच में रोकी रैली