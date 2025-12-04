'वन नेशन, वन इलेक्शन' कैसे बनेगा गेम चेंजर, बार-बार चुनाव से क्या होता है नुकसान? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया सबकुछ

Former President Statement: छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह व्यवस्था देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी. उन्होंने कहा कि हर साल 4–5 राज्यों में होने वाले चुनावों का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा व्यवस्था और बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में सबसे अधिक शिक्षक लगाए जाते हैं.

चुनाव से क्या होता है नुकसान?

उन्होंने कहा कि चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते है. जिसके चलते कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि प्रश्नपत्र आउट ऑफ सिलेबस आया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा इसलिए वन नेशन, वन इलेक्शन देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत है. आगे बताया कि जनता का झुकाव वन नेशन, वन इलेक्शन की तरफ ज्यादा देखने को मिला है. सभी को वन नेशन, वन इलेक्शन को स्वीकार करना चाहिए. फिलहाल यह प्रस्ताव संसद की जेपीसी के पास विचाराधीन है.

