Madhya Pradesh - MP

हे भगवान ये क्या हुआ! कचरा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिए डायनासोर के जीवाश्म, मचा हड़कंप

MP News:मध्य प्रदेश के नर्मदा कॉलेज से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. यहाँ म्यूजियम ऑफ जूलॉजी में सुरक्षित रखे डायनासोर के जीवाश्म को कचरा समझकर फेंक दिया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:16 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Dinosaurs Fossil thrown as Garbagae in MP: डायनासोर जिस तरह से धरती से विलुप्त हुए, इसके बारे में पढ़ना और उनकी हर एक बारीकी को समझना अपने आप में एक दिलचस्प बात है. इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आज भी कई संग्रहालयों में डायनासोर के जीवाश्म को सुरक्षित रखा गया है. हालाँकि, एमपी के नर्मदा कॉलेज से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहाँ म्यूजियम ऑफ जूलॉजी में सुरक्षित रखे डायनासोर के जीवाश्म को कचरा समझकर फेंक दिया गया है.

नर्मदा कॉलेज में बड़ी लापरवाही
नर्मदा कॉलेज के म्यूजियम ऑफ जूलॉजी में सुरक्षित रखे डायनासोर के जीवाश्म को व्यर्थ और कचरा समझकर फेंक दिया गया है. फॉसिल के रूप में डायनासोर के पाँच अंडों के खोल को प्रीज़र्व कर के रखा गया था. वहीं कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. रवि उपाध्याय का कहना है कि लगभग 15 साल पहले उनकी टीम को रिसर्च के दौरान डायनासोर के अंडे और हड्डियाँ मिली थीं जिसे सालों-साल तक प्रीज़र्व किया गया था.

प्रोफेसर ने दिया बयान
प्रोफेसर ने आगे कहा कि तबादले की वजह से वे कॉलेज में उपस्थित नहीं थे. उनकी अनुपस्थिति में बॉटनी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. के. डब्ल्यू शाह, डॉ. रवि उपाध्याय, आर्कियोलॉजिस्ट वसीम खान मौजूद थे. प्रोफेसर जब वापस कॉलेज में आए तो जीवाश्म गायब थे. जीवाश्म को किसने फेंका, कहाँ फेंका, इसकी जानकारी नहीं है.

एक नज़र डायनासोर के इतिहास पर
रिपोर्ट की मानें तो डायनासोर का धरती पर अस्तित्व आज से लगभग 245 मिलियन वर्षों पहले रहा है. ट्राइएसिक काल वो दौर था जब डायनासोर धरती पर पहली बार दिखाई दिए थे. वहीं मेसोज़ोइक युग में डायनासोर ने कई समय तक पृथ्वी पर गुज़ारा किया. वहीं डायनासोर के अंत के बारे में बताया जाता है कि 10 अरब परमाणु बम के बराबर एक विशाल ऐस्टरॉइड धरती पर गिरा जिसकी वजह से धरती पर भारी तबाही हुई और इसी तबाही की चपेट में आने से क्रेटेशियस काल के अंत में डायनासोर का अंत माना जाता है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. नर्मदापुरम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

;