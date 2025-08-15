सतना के 4 भाइयों की कहानी: 2012 से जेल में, 15 अगस्त पर हुए आजाद, लखपति बनकर निकले
Madhya Pradesh - MP

सतना के 4 भाइयों की कहानी: 2012 से जेल में, 15 अगस्त पर हुए आजाद, लखपति बनकर निकले

Satna News: सतना जेल से भी 15 अगस्त पर कुछ कैदियों की रिहाई हुई हैं, जिसमें चार सगे भाई एक साथ एक ही दिन रिहा हो गए. इसके अलावा दो बंदी तो जेल से लखपति बनकर निकले हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:15 PM IST
MP News: मध्य प्रदेश की अलग-अलग जेलों से 15 अगस्त पर कई कैदियों को रिहा किया गया है. खास बात यह है इन 17 बंदियों में से चार बंदी सगे भाई थे, इसके अलावा दो बंदी लखपति बनकर जेल से निकले हैं. ये सभी बंदी राज्य शासन से घोषित परिहार का लाभ प्राप्त कर सजा भुगत चुके थे जिन्हें रिहा कर दिया गया है. रिहा होने वाले बंदियों में सतना के 4 पुरूष बंदी, मैहर 1 पुरुष बंदी, छतरपुर के 10 पुरूष बंदी, पन्ना के 1 पुरुष बंदी, सीहोर के 1 पुरुष बंदी को रिहा किया गया है. इन रिहा होने वाले बंदियों में 3 बंदी खुली जेल के भी सम्मिलित है.  

चार भाई एक ही दिन छूटे 

बड़ी बात यह है कि केंद्रीय जेल के अंदर 17 बंदियों में से चार सगे भाई कृपाल यादव, भागवत यादव, गोपाल यादव, राजू यादव एक साथ आजाद हुए हैं, यह चारों भाई छतरपुर जिले के छुलहा पुरवा गांव के रहने वाले हैं. इनका विवाद पड़ोसी टिकरी गांव के निवासी लोधी परिवार से हो गया है. जहां दादू लोधी, राजाराम लोधी, राम लोधी से जमीनी विवाद साल 2010 में हुआ था, जहां दोनों परिवारों में हुई मारपीट में चारों यादव भाइयों ने लोधी परिवार के दादू राजाराम और राम लोधी को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना के बाद 8 अगस्त 2012 को कोर्ट ने चारों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन्हें छतरपुर से सतना जेल भेज दिया गया था. 

ये भी पढ़ेंः सतना में बिजली-पानी का संकट! रहिकवारा नवोदय स्कूल के छात्रों का हाल बेहाल

3 लाख रुपए दिए गए 

अब इन चारों भाइयों को आज 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा कर दिया गया है और इन चारों भाइयों ने केंद्रीय जेल में रहकर पारिश्रमिक के रूप में करीब 3 लाख की राशि पाई है. जिसे जेल प्रशासन की तरफ से दिया गया है, यानि चारों भाई अब लखपति बनकर निकले हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे. 

वहीं इसके अलावा भी कई और बंदी भी जेल से लखपति बनकर निकले हैं. केंद्रीय जेल में ददोली जोशी पिता राम सजीवन जोशी और राजेश मावसी पिता गलबतिया मावसी दोनों लखपति बनकर निकले हैं. जिसमें ददोली 1 लाख 13 हजार 186 रुपए व राजेश 1 लाख 7 हजार 023 रुपए परिश्रमी के रूप में जेल प्रशासन द्वारा दिया गया है. बता दें कि जेल में बंद बंदियों काम करवाया जाता है, जिसके बदले में उन्हें वेतन दिया जाता है. 

ये भी पढ़ेंः 79 साल 1 सपना आजादी, अब लहराया तिरंगा, बस्तर में लोकतंत्र की ऐतिहासिक वापसी

