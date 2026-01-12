जबलपुर के ग्वारीघाट स्टेशन पर रुकेगी यह ट्रेनें, मकर संक्रांति-वसंत पंचमी पर फैसला

Gwarighat Station in Jabalpur: मकर संक्रांति और वसंत पंचमी के दिन बड़ी संख्या में लोग नर्मदा नदी में स्नान के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में जबलपुर के ग्वारीघाट स्टेशन पर भी चार ट्रेनें रोकी जाएगी.
Makar Sankranti Train: मकर संक्रांति और वसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. दोनों त्योहारों के दिन नर्मदा नदी में बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में जबलपुर के ग्वारीघाट रेलवे स्टेशन पर चार ट्रेनें रोकने का फैसला लिया गया है. रेलवे ने कहा कि नर्मदा स्न्नान के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए यह फैसला लिया गया है. जहां चार एक्सप्रेस गाड़ियां मकर संक्रांति और वसंत पंचमी के दिन ग्वारीघाट स्टेश पर रुकेगी. यह फैसला दक्षिण पूर्व मध्य रेल की तरफ से लिया गया है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है.
कब रुकेगी ट्रेनें
मकर संक्रांति इस बार 13, 14 और 15 जनवरी के दिन मनाई जानी है, जबकि वसंत पंचमी पर 22 से 26 जनवरी तक चार ट्रेनों का स्टॉपेज रखा गया है. ग्वारीघाट स्टेशन पर भी इन ट्रेनों को रुकने के लिए सभी तैयारियां प्रबंधन की तरफ से पूरी करप ली गई है. क्योंकि यह ट्रेनों का अस्थाई ठहराव है, ऐसे में स्टेशन पर भी यात्रियों की क्षमता के हिसाब से यह तैयारियां की गई हैं. खास बात यह है कि इन ट्रेनों की बुकिंग अब इन तारीखों में ग्वारीघाट स्टेशन से भी कर सकते है. क्योंकि छिंदवाड़ा, गोंदिया, बालाघाट और कटनी तरफ से बड़ी संख्या में लोग ग्वारीघाट स्टेशन पर आते हैं.
ये चार ट्रेनों रुकेगी
जबलपुर में बड़ी संख्या में भक्त नर्मदाजी में स्नान के लिए आते हैं, ऐसे में नर्मदा नदी के तट से सबसे नजदीक स्टेशन ग्वारीघाट है. ऐसे में ग्वारीघाट स्टेशन पर ही स्टॉपेज की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है. भारतीय रेलवे की तरफ से यही के विकल्प खोले गए हैं.
