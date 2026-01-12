जबलपुर के ग्वारीघाट स्टेशन पर रुकेगी यह ट्रेनें, मकर संक्रांति-वसंत पंचमी पर फैसला

Makar Sankranti Train: मकर संक्रांति और वसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. दोनों त्योहारों के दिन नर्मदा नदी में बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में जबलपुर के ग्वारीघाट रेलवे स्टेशन पर चार ट्रेनें रोकने का फैसला लिया गया है. रेलवे ने कहा कि नर्मदा स्न्नान के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए यह फैसला लिया गया है. जहां चार एक्सप्रेस गाड़ियां मकर संक्रांति और वसंत पंचमी के दिन ग्वारीघाट स्टेश पर रुकेगी. यह फैसला दक्षिण पूर्व मध्य रेल की तरफ से लिया गया है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है.

कब रुकेगी ट्रेनें

मकर संक्रांति इस बार 13, 14 और 15 जनवरी के दिन मनाई जानी है, जबकि वसंत पंचमी पर 22 से 26 जनवरी तक चार ट्रेनों का स्टॉपेज रखा गया है. ग्वारीघाट स्टेशन पर भी इन ट्रेनों को रुकने के लिए सभी तैयारियां प्रबंधन की तरफ से पूरी करप ली गई है. क्योंकि यह ट्रेनों का अस्थाई ठहराव है, ऐसे में स्टेशन पर भी यात्रियों की क्षमता के हिसाब से यह तैयारियां की गई हैं. खास बात यह है कि इन ट्रेनों की बुकिंग अब इन तारीखों में ग्वारीघाट स्टेशन से भी कर सकते है. क्योंकि छिंदवाड़ा, गोंदिया, बालाघाट और कटनी तरफ से बड़ी संख्या में लोग ग्वारीघाट स्टेशन पर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल से राजस्थान के बीच यहां बिछ रही रेल लाइन, 168 किमी का काम पूरा, सफर होगा आसान

ये चार ट्रेनों रुकेगी

गाड़ी संख्या 11201 नागपुर-नैनपुर-शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर में 3.30 मिनट पर ग्वारीघाट स्टेशन आएगी.

गाड़ी संख्या 11202 शहडोल-नैनपुर-नागपुर एक्सप्रेस सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर ग्वारीघाट स्टेशन पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 11754 रीवा-गोंदिया-इतवारी एक्सप्रेस रात में 10 बजकर 59 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 11753 इतवारी-गोंदिया-रीवा एक्सप्रेस रात में 2 बजकर 47 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 22174 जबलपुर-चांदाफोर्ट सुपरफास्ट सुबह 5 बजकर 49 मिनट पर ग्वारीघाट स्टेशन आएंगी.

गाड़ी संख्या 22173 चांदा फोर्ट-जबलपुर सुपरफास्ट रात में 9 बजकर 30 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 11755 इतवारी-सिवनी-रीवा एक्सप्रेस रात में 2 बजकर 47 मिनट पर आएगी.

गाड़ी संख्या 11756 रीवा-सिवनी-इतवारी एक्सप्रेस रात में 10 बजकर 59 मिनट पर आएगी.

जबलपुर में बड़ी संख्या में भक्त नर्मदाजी में स्नान के लिए आते हैं, ऐसे में नर्मदा नदी के तट से सबसे नजदीक स्टेशन ग्वारीघाट है. ऐसे में ग्वारीघाट स्टेशन पर ही स्टॉपेज की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है. भारतीय रेलवे की तरफ से यही के विकल्प खोले गए हैं.

ये भी पढ़ेंः UP से लगी है छत्तीसगढ़ के इस एकमात्र जिले की सीमा, यही है सबसे ऊंची चोटी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!