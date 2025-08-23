MP में तैयार हुई एकदम नई डिश! खाने में मिली ऐसी भयानक चीज़, देखते ही आ जाएगी उल्टी ...
​​Shivpuri News: शिवपुरी आदिवासी छात्रावास में छात्रों को परोसे गए खाने में एक मरा हुआ मेंढक मिला. छात्रों ने घटिया खाना, तीन दिन से पानी न मिलने और वार्डन द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:59 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोलारस इलाके में स्थित जगतपुर आदिवासी बॉयज छात्रावास से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां छात्रों को दिए जाने वाले खाने में मरा हुआ मेंढक मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया. छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. छात्रों ने छात्रावास के वार्डन पर धमकाने और घटिया खाना देने का भी आरोप लगाया. उनका कहना है कि पिछले तीन दिनों से पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. मामले की जानकारी मिलने पर आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला समन्वयक ने वार्डन को नोटिस जारी करने और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है.

आदिवासी हॉस्टल के खाने में मिला मेंढक
दरअसल, शिवपुरी के कोलारस इलाके के जगतपुर आदिवासी छात्रावास में छात्रों को परोसी गई थाली में मरा हुआ मेंढक मिलने से हड़कंप मच गया. छात्रों का आरोप है कि उन्हें तीन दिन से सड़ी रोटियां, खराब सब्जियां और पीने का पानी मिल रहा है. छात्रों का कहना है कि शिकायत करने पर वार्डन उन्हें छात्रावास से निकालने की धमकी देती है. शनिवार को वार्डन ने छात्रों का फोन भी नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिला संयोजक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही है.

छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप
हॉस्टल के छात्रों ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उन्हें धमकाकर शिकायतों से चुप रहने को मजबूर करता है. हॉस्टल में नियमित रूप से घटिया नाश्ता, सड़ी दाल-सब्जी और खराब आटे की रोटियां दी जाती हैं. छात्रों का कहना है कि बीते तीन दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है. जब शिकायत की जाती है तो वार्डन हॉस्टल से निकालने की धमकी देता है. वहीं इस मामले पर आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने कहा कि वीडियो सामने आया है और इसे गंभीरता से लिया गया है. वार्डन को नोटिस जारी किया गया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

