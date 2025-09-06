मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, फिर किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2911574
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, फिर किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह

Gariaband News-गरियाबंद में बेटे ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काट डाला. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मां के शव के पास ही बैठा रहा. मर्डर की जानकारी 2 घंटे बाद पड़ोसियों को वारदात की जानकारी मिली इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, फिर किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शनिवार को एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी काटा डाला. मां की हत्या के बाद आरोपी उसकी लाश के पास बैठा रहा. आरोपी ने मछली की सब्जी नहीं बनाने की वजह से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. मृतिका के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं. आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जोगिडीपा गांव का है.

मछली नहीं बनाने पर किया मर्डर
जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम चंदा बाई नंदे है, जो जोगिडीपा गांव की रहने वाली थी. उसका बेटा कमलेश नंदे शुक्रवार रात को मछली लेकर आया था, लेकिन देर हो जाने के कारण मां ने सब्जी बनाने से इनकार कर दिया. शनिवार को करीब 7-8 बजे जब उसने देखा की मछलियों में चीटी लग गई है, तो वह नाराज हो गया. इसी दौरान उसने कुल्हाड़ी से मां के सिर पर 3-4 बार वार कर दिया. 

हत्या के बाद बैठा रहा आरोपी
हत्या करने के बाद आरोपी लाश के पास ही बैठा रहा. हत्या के करीब दो घंटे के बाद पड़ोसियों को इसकी जानकारी मिली. पड़ोसियों ने फौरन सरपंच और कोटवार को बताया. कोटवार ने तुरंत फिंगेश्वर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी मायके में रह रही थी
इस दौरान पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि कमलेश मजदूरी करता है. पिछले 2 साल से पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके में रह रही है. कमलेश की मां ही उसके लिए खाना बनाती थी. मामले में एसडीओपी निशा सिन्हा ने बताया कि मृतका का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. शुरुआती जांच में सिर के पीछे गंभीर चोट से मौत की पुष्टि हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

यह भी पढ़ें-कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, बिजली काटकर घर में घुसे बदमाश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Gariaband की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsgariaband newscg crime news

Trending news

indore news
PCC चीफ जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, बिजली काटकर घर में घुसे बदमाश
Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan 2025: रायपुर-बिलासपुर में चंद्रग्रहण की क्या है टाइमिंग?जान लीजिए अभी
mp news
विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर
ujjain news
महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, जानिए
chhattisgarh news
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स क्रैक
mp news
गैंगस्टर का महिमामंडन! जुलूस के रास्ते में लगे सलमान लाला के पोस्टर, विरोध पर मारपीट
mp news
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
mp news
भोपाल में स्कूल की पहली मंजिल से 6वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, परीक्षा देने गई थी
Khandwa
खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग
;