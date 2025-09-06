मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, फिर किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शनिवार को एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी काटा डाला. मां की हत्या के बाद आरोपी उसकी लाश के पास बैठा रहा. आरोपी ने मछली की सब्जी नहीं बनाने की वजह से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. मृतिका के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं. आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जोगिडीपा गांव का है.

मछली नहीं बनाने पर किया मर्डर

जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम चंदा बाई नंदे है, जो जोगिडीपा गांव की रहने वाली थी. उसका बेटा कमलेश नंदे शुक्रवार रात को मछली लेकर आया था, लेकिन देर हो जाने के कारण मां ने सब्जी बनाने से इनकार कर दिया. शनिवार को करीब 7-8 बजे जब उसने देखा की मछलियों में चीटी लग गई है, तो वह नाराज हो गया. इसी दौरान उसने कुल्हाड़ी से मां के सिर पर 3-4 बार वार कर दिया.

हत्या के बाद बैठा रहा आरोपी

हत्या करने के बाद आरोपी लाश के पास ही बैठा रहा. हत्या के करीब दो घंटे के बाद पड़ोसियों को इसकी जानकारी मिली. पड़ोसियों ने फौरन सरपंच और कोटवार को बताया. कोटवार ने तुरंत फिंगेश्वर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

पत्नी मायके में रह रही थी

इस दौरान पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि कमलेश मजदूरी करता है. पिछले 2 साल से पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके में रह रही है. कमलेश की मां ही उसके लिए खाना बनाती थी. मामले में एसडीओपी निशा सिन्हा ने बताया कि मृतका का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. शुरुआती जांच में सिर के पीछे गंभीर चोट से मौत की पुष्टि हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

