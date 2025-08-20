PM आवास ना मिलने पर रतलाम में हंगामा, ग्रामीणों ने बंद किया जिला पंचायत का गेट; प्रशासन ने दी चेतावनी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2889266
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

PM आवास ना मिलने पर रतलाम में हंगामा, ग्रामीणों ने बंद किया जिला पंचायत का गेट; प्रशासन ने दी चेतावनी

Ratlam News: रतलाम में पीएम आवास योजना का लाभ ना मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने जिला पंचायत का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. जिससे नाराज प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति धरना किया है. कार्रवाई की जाएगी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम आवास के लिए प्रदर्शन करते ग्रामीण
पीएम आवास के लिए प्रदर्शन करते ग्रामीण

Ratlam PM Awas Yojana Protest: रतलाम जिले के घटला गांव के ग्रामीणों ने आज जिला पंचायत पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है. ग्रामीणों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं. इस दौरान प्रदर्शनकारी गेट बंद करके पीएम आवास की मांग करने लगे. जिसको लेकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि बिना अनुमति जिन लोगों ने गेट बंद किया है. उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

दरअसल, घटवा गांव के लोगों ने जिला पंचायत पर अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जिला पंचायत का मुख्य गेट बंद कर दिया और मांग की है कि सीईओ खुद आकर उनकी बात सुनें. उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, धरना जारी रहेगा. इस प्रदर्शन के कारण जिला पंचायत परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

प्रशासन ने दी चेतावनी

वहीं, माहौल को देखते हुए  एडिशनल सीईओ ने ग्रामीणों से बातचीत की और कहा कि जल्द ही पीएम आवास आप लोग को मिल जाएंगे. लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण धरना प्रदर्शन समाप्त करने को तैयार नहीं हुए. इस दौरान जब वे गेट बंद करके प्रदर्शन करने लगे तो एडिशनल सीईओ भी गुस्से में आग बबूले हो गए. उन्होंने कहा कि बगैल अनुमति के धरना प्रदर्शन और गेट बंद किया है. कार्रवाई की जाएगी.

किसे मिलता है पीएम आवास का लाभ
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य बेघर लोगों को छत देना है. इसका लाभ कच्ची दिवार और कच्ची छत वालों को दिया जाता है. जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं. इस योजना के तहत मैदानी और समतल क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं. 

रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम

ये भी पढ़ें- Free Ration Scheme: एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, कहीं आपका भी तो नहीं कट गया नाम, ऐसे करें चेक

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

ratlampm awas yojana

Trending news

ratlam
PM आवास ना मिलने पर रतलाम में हंगामा, ग्रामीणों ने बंद किया जिला पंचायत का गेट
Love Jihad
इंस्टा पर दोस्ती, शादी का झांसा… अमन खान बन गया हिंदू, दुष्कर्म कर बनाया दबाव
jabalpur news in hindi
यूट्यूब पर वायरल नहीं हुए वीडियो तो अपनाया शॉर्टकट तरीका, अब पुलिस के भी उड़े होश
mp news
नशे का गढ़ बन रहा मध्यप्रदेश, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, 2 फैक्ट्री सील
Singrauli
पानी न देने पर पत्नी का कत्ल, सबूत मिटाने के लिए सिंगरौली से प्रयाग पहुंचा इंजीनियर
mp ration card
एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, आपका भी तो नहीं है नाम?
katni news in hindi
अर्चना तिवारी मामले में आया सारांश का नाम, 2 दिन शुजालपुर में रखा फिर भेजा नेपाल
dhar
दादी की मुक्ति के चक्कर में दो पोते भी पहुंच गए यमलोक, धार में रूला देने वाला हादसा
Mandsaur News
Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश
MP Govt Job
8वें वेतनमान से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें प्लान
;