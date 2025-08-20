PM आवास ना मिलने पर रतलाम में हंगामा, ग्रामीणों ने बंद किया जिला पंचायत का गेट; प्रशासन ने दी चेतावनी

Ratlam PM Awas Yojana Protest: रतलाम जिले के घटला गांव के ग्रामीणों ने आज जिला पंचायत पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है. ग्रामीणों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं. इस दौरान प्रदर्शनकारी गेट बंद करके पीएम आवास की मांग करने लगे. जिसको लेकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि बिना अनुमति जिन लोगों ने गेट बंद किया है. उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, घटवा गांव के लोगों ने जिला पंचायत पर अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जिला पंचायत का मुख्य गेट बंद कर दिया और मांग की है कि सीईओ खुद आकर उनकी बात सुनें. उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, धरना जारी रहेगा. इस प्रदर्शन के कारण जिला पंचायत परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

प्रशासन ने दी चेतावनी

वहीं, माहौल को देखते हुए एडिशनल सीईओ ने ग्रामीणों से बातचीत की और कहा कि जल्द ही पीएम आवास आप लोग को मिल जाएंगे. लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण धरना प्रदर्शन समाप्त करने को तैयार नहीं हुए. इस दौरान जब वे गेट बंद करके प्रदर्शन करने लगे तो एडिशनल सीईओ भी गुस्से में आग बबूले हो गए. उन्होंने कहा कि बगैल अनुमति के धरना प्रदर्शन और गेट बंद किया है. कार्रवाई की जाएगी.

किसे मिलता है पीएम आवास का लाभ

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य बेघर लोगों को छत देना है. इसका लाभ कच्ची दिवार और कच्ची छत वालों को दिया जाता है. जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं. इस योजना के तहत मैदानी और समतल क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं.

