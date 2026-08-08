/MP में त्योहारों से पहले सख्ती...रतलाम में अब तक 11 लाख रुपये से ज्यादा का घी जब्त, 7 लाख की जांच रिपोर्ट हुई फेल

त्योहारों पर मिलावटी घी का खतरा

खास बात यह है कि मिलावटी घी रतलाम में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसे इंदौर (MP), गुजरात और उत्तर प्रदेश से शहर में लाया जा रहा है. और जब्त किया गया यह घी अहमदाबाद से रतलाम पहुंचा था. जिन दो ब्रांडों वारतुला और गोपी श्री घी के बारे में शिकायतें मिली थीं, उनके सैंपल पहले भी संदिग्ध पाए गए थे. इससे पहले भी रतलाम में घटिया क्वालिटी के घी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. जय मां दूधेश्वरी फर्म से सात अलग-अलग ब्रांडों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से चार घटिया क्वालिटी के पाए गए और लगभग 193 लीटर घी जब्त किया गया था. महाकाल ट्रेडर्स के गोदाम से लिए गए नौ सैंपल घटिया क्वालिटी के पाए गए और और करीब 1600 लीटर घी लगभग 6 लाख 30 हजार कीमत का जब्त किया गया था.