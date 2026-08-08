/MP में त्योहारों से पहले सख्ती...रतलाम में अब तक 11 लाख रुपये से ज्यादा का घी जब्त, 7 लाख की जांच रिपोर्ट हुई फेल

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मध्य प्रदेश के रतलाम में खाद्य विभाग ने मिलावटी घी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मिलावटी घी की शिकायतों के बाद विभाग की टीम ने कसारा बाजार में मंगलम फूड गोदाम और जावरा में शर्मा एंटरप्राइजेज गोदाम पर एक साथ छापेमारी की. दोनों जगहों से घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए और कुल 784 लीटर घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग ₹4.32 लाख है. दरअसल, मिलावटी घी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. इस साल अब तक रतलाम में 11 से ज्यादा बार जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है, और टेस्ट रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि ₹7 लाख से ज्यादा कीमत का घी घटिया क्वालिटी का था.
त्योहारों पर मिलावटी घी का खतरा
खास बात यह है कि मिलावटी घी रतलाम में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसे इंदौर (MP), गुजरात और उत्तर प्रदेश से शहर में लाया जा रहा है. और जब्त किया गया यह घी अहमदाबाद से रतलाम पहुंचा था. जिन दो ब्रांडों वारतुला और गोपी श्री घी के बारे में शिकायतें मिली थीं, उनके सैंपल पहले भी संदिग्ध पाए गए थे. इससे पहले भी रतलाम में घटिया क्वालिटी के घी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. जय मां दूधेश्वरी फर्म से सात अलग-अलग ब्रांडों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से चार घटिया क्वालिटी के पाए गए और लगभग 193 लीटर घी जब्त किया गया था. महाकाल ट्रेडर्स के गोदाम से लिए गए नौ सैंपल घटिया क्वालिटी के पाए गए और और करीब 1600 लीटर घी लगभग 6 लाख 30 हजार कीमत का जब्त किया गया था.
रतलाम में अब तक 11 लाख रुपये से ज्यादा का घी जब्त
इस तरह इस साल अब तक रतलाम में ₹11 लाख से ज्यादा कीमत का घटिया क्वालिटी का घी जब्त किया गया है. फूड डिपार्टमेंट के मुताबिक जब्त किया गया घी रतलाम में नहीं बना था, बल्कि दूसरे राज्यों और शहरों मुजफ्फर नगर (UP), इंदौर और अहमदाबाद (गुजरात) से यहां लाया गया था. त्योहारों का मौसम नजदीक आने के साथ मिलावटी खाने-पीने की चीजों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की उम्मीद है.
नर्मदापुरम में 2 दिन में 420 किलो संदिग्ध घी जब्त
इस बीच त्योहारों के सीजन से पहले नर्मदापुरम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बाजार में घटिया क्वालिटी के घी को शुद्ध घी बताकर बेचे जाने की शिकायतों के बाद नर्मदापुरम और इटारसी में लगातार कार्रवाई की गई. सिर्फ दो दिनों में अलग-अलग जगहों से लगभग 420 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है. इस कार्रवाई से मिलावट का धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है.
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