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MP में त्योहारों से पहले सख्ती...रतलाम में अब तक 11 लाख रुपये से ज्यादा का घी जब्त, 7 लाख की जांच रिपोर्ट हुई फेल

रतलाम में मिलावटी घी को लेकर हंगामा मचा हुआ है. इस साल अब तक ₹11 लाख से ज्यादा कीमत का घटिया घी जब्त किया गया है, और ₹7 लाख से ज्यादा कीमत के सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गए हैं.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:17 AM IST
MP में त्योहारों से पहले सख्ती...रतलाम में अब तक 11 लाख रुपये से ज्यादा का घी जब्त, 7 लाख की जांच रिपोर्ट हुई फेल

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