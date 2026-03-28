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MP में पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगा ₹20 लाख तक का कैशलेस इलाज

MP News: मध्य प्रदेश सरकार अपने 11 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ₹20 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है. इस योजना को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, और कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:31 AM IST
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MP में पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगा ₹20 लाख तक का कैशलेस इलाज

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी कदम उठाया है. लंबे समय से लंबित 'कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना' को लागू करने की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं. इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पूरे राज्य भर के लगभग 11 लाख नियमित कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनभोगी शामिल होंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों.

राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर योजना
योजना के ढांचे के अनुसार लाभार्थियों को हर साल ₹20 लाख तक की कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधाएं मिलेंगी. इस योजना के वित्तीय पहलुओं को संभालने के लिए एक योगदान तंत्र बनाया गया है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 1% प्रीमियम के तौर पर काटा जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों के मामले में, यह कटौती उनकी मासिक पेंशन का 4% होगी. यह मॉडल पहले से ही राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश ने भी इसी तर्ज पर अपना प्रस्ताव तैयार किया है.

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कैबिनेट के मंजूरी के बाद लागू होगी योजना
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिवों की समिति ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी है. अब इसे अंतिम मंज़ूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. एक बार कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद कर्मचारियों को इलाज के बाद मेडिकल बिलों के रीइम्बर्समेंट (भुगतान वापसी) के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी. इसके बजाय, वे निर्धारित अस्पतालों में बिना किसी नकद भुगतान के चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकेंगे. 

बता दें कि इस योजना के तहत कर्मचारियों से उनके मूल वेतन का 1 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में लिया जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन का 4 प्रतिशत योगदान देना होगा. 

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