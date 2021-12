"मैं जीवन से परेशान हूं" सुसाइड नोट लिखकर युवती ग्वालियर किले से कूदी, झाड़ियों में फंसी!

शैलेंद्र सिंह भदौरिया/ग्वालियरः 'जाको राखे साईंया, मार सके ना कोय' यह कहावत एक बार फिर ग्वालियर में सच साबित हो गई है. दरअसल ग्वालियर में एक युवती ने जान देने की कोशिश की और ग्वालियर किले से कूद भी गई लेकिन वह झाड़ियों में फंस गई, जिससे उसे गंभीर चोटें तो आई हैं लेकिन उसकी जान बच गई. युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है मामला

घटना ग्वालियर शहर के ऐतिहासिक किले की है. जहां एक युवती ने किले से 600 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी. हालांकि छलांग लगाने के बाद उसका शरीर किले के आसपास उगी झाड़ियों में फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई. किले में घूम रहे कुछ युवकों ने पुलिस की मदद से उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है. फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि युवती ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया?

सुसाइड नोट भी छोड़ा

युवती ने किले से छलांग लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था. इस सुसाइड नोट को युवती ने एक रजिस्टर पर लिखा था. सुसाइड नोट के अनुसार, " I am Sorry mujhe maaf Kar dena. Mujhe Ab Jine ka man nahi karta. Me Khud Se Pareshan Hun. Sanjay Bhaiya Aap please mere Papa ka Dhyan Rakhana. Men Apni family ki jimmedari Apko de rahi hun Please. I am sorry Everyone.मैं जीवन से परेशान हूं जीना नहीं चाहती, I LOVE YOU Every One. जिस किसी को भी यह रजिस्टर मिले वह यहां नंबर पर कॉल करना. (युवती ने अपने सुसाइड नोट में कुछ मोबाइल नंबर भी लिखे थे). मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं खुद मर रही हूं. आप सबसे बहुत प्यार करती हूं."

फिलहाल पुलिस युवती के होश में आने का इंतजार कर रही है.