मोहब्बत का जाल, करोड़ों की चाल! खंडवा से कोलकाता तक कैसे चला हनी ट्रैप का पूरा खेला

MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन जांच पड़ताल में पता चला कि खंडवा का यह हनी ट्रैप कोलकाता तक चल रहा है. दरअसल, एक लड़की ने दो लड़कों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी की है. मामला बेहद सनसनीखेज है और पुलिस अब इस 'ठगोरी दुल्हन' की तलाश में जुटी है. एक लड़का खंडवा का था तो दूसरा कोलकाता का था, बताया जा रहा है कि लड़की से दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया और डांस बार के जरिए हुई थी, जहां एक युवक को लड़की ने अपना नाम 'निकहत' और दूसरे को 'उर्वशी' बताया था, जिसके बाद यह पूरा खेल शुरू हुआ था.

खंडवा के लड़के को फंसाया

खंडवा के रहने वाले एहतेशाम खान ने बताया कि उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर 'निकहत' नाम की लड़की से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बाद में दोनों ने साल 2021 में निकाह कर लिया, लेकिन शादी मात्र 17 दिनों तक चली, इसके दौरान लड़की ने समय-समय पर मां की बीमारी, भाई-बहनों की पढ़ाई जैसे बहाने बनाकर कुल मिलाकर लगभग 20 लाख रुपए ठगे, विवाह के दौरान वह उसके घर में रूकी और फिर आभूषण, नकद समेत लगभग 6 लाख रुपए लेकर गायब हो गई. जिसके बाद लड़के ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू हुई तो और जानकारी निकली.

कोलकाता के लड़के को भी फंसाया

खंडवा के एहतेशाम को पता चला कि उसी लड़की ने कोलकाता में एक युवक को 'उर्वशी अग्रवाल' नाम से फंसाया है और उसने दूसरा निकाह किया और उस युवक से अलग-अलग तरीके से करीब तीन करोड़ रुपए ठग लिए. यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कोलकाता पुलिस के माध्यम से उसके संपर्कों की तलाश की थी. लड़की ने दोनों निकाहों में दो अलग-अलग पहचान 'निकहत' और 'उर्वशी' के आधार पर फर्जी आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र प्राप्त किए. बताया गया है कि उसके पास एक महिला वकील भी थी, जो डराने-धमकाने और कानूनी शिनाख्त में उसका साथ देती थी.

फिलहाल खंडवा पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि यह एक पूरा हनी ट्रैप गैंग है, जिसमें यह महिला प्रमुख भूमिका में है और उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें एक वकील, जो उसके कानूनी और इंटिमीडेशन संबंधी कामों में सहयोग करता था. इसलिए इस मामले की जांच की जा रही है.

