/ग्राहकों के लिए सुनहरा मौक! सर्राफा बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के भाव, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा रेट

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Gold Silver Rate Toady: सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए शुक्रवार की शुरुआत राहत भरी रही. सर्राफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. इससे शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है. 11 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोना-चांदी सस्ती
शुक्रवार को बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 2,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव में 10,000 रुपए की नरमी आई है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक शुक्रवार को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,065 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,305 रुपए थी. यानी आज को कीमतों में 240 रुपए की नरमी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,12,520 रुपए है, गुरुवार को इसकी कीमत 1,14,440 रुपए थी. आज कीमतों में 1,920 रुपए की कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,40,650 रुपए है. 10 सितंबर को इसकी कीमत 1,43,050 थी. आज दाम में 1,100 रुपए की तेजी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,889 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,952 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 63 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,112 रुपए है. रविवार को इसकी कीमत 1,19,616 रुपए थी. आज कीमतों में 504 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,890 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,520 थी. आज कीमतों में 2,400 रुपए की गिरावट आई है.
चांदी के गिरे भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक 11 सितंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 245 रुपए है. 10 सितंबर को इसकी कीमत 255 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में 10 रुपए की गिरावट आई है. वहीं आज किलो चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए है. कल इसकी कीमत 2,55,000 रुपए थी. यानी आज कीमतों में 10,000 रुपए की नरमी आई है. बता दें 3 सितंबर से चांदी के भाव स्थिर बने हुए थे.
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