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ग्राहकों के लिए सुनहरा मौक! सर्राफा बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के भाव, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Toady: 11 सितंबर को सोना-चांदी के भाव में नरमी देखने को मिली. दोनों धातुओं की कीमत में आई गिरावट से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन समेत प्रदेशभर में आज के ताजा भाव लागू हो गए हैं. खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जान लें.

Written ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:17 PM IST
ग्राहकों के लिए सुनहरा मौक! सर्राफा बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के भाव, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा रेट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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