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ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक ही झटके में ₹10000 सस्ती हुई चांदी, सोने के भी गिरे दाम; जानें आज का ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: 25 अगस्त को सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है. एक दिन पहले 24 अगस्त को दोनों धातुओं की कीमत में बढ़ोतरी आई थी. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.

Written ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:58 PM IST
ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक ही झटके में ₹10000 सस्ती हुई चांदी, सोने के भी गिरे दाम; जानें आज का ताजा भाव

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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