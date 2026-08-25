ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक ही झटके में ₹10000 सस्ती हुई चांदी, सोने के भी गिरे दाम; जानें आज का ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते दामों के बीच आई इस गिरावट से सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को राहत मिली है. कीमतों में कमी आने के बाद बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को दोनों धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली थी. इसके बाद मंगलवार को बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 25 अगस्त के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोना-चांदी सस्ती
मंगलवार को सर्राफा बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम तेजी आई है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कमी आई है, जबकि चांदी के भाव में 10000 रुपए की गिरावट आई है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 25 अगस्त को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 15,060 रुपए है. 24 अगस्त को इसकी कीमत 15,080 रुपए थी. आज को दाम में 20 रुपए की नरमी आई है.
8-10 ग्राम गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 25 अगस्त को 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,20,480 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,20,640 रुपए थी. आज कीमतों में 160 रुपए की कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,50,600 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,50,800 थी. आज दाम में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 15,813 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 15,834 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 21 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,26,504 रुपए है. कल इसकी कीमत1,26,672 रुपए थी. आज कीमतों में 168 रुपए की गिरावट आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,130 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,58,340 थी. आज कीमतों में 210 रुपए नरमी आई है.
चांदी के गिरे भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक 25 अगस्त को 1 ग्राम चांदी की कीमत 265 रुपए है. सोमवार को इसकी कीमत 275 रुपए थी. आज 1 ग्राम चांदी के दाम 10 रुपए की नरमी आई है. वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 2,65,000 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 2,75,000 रुपए थी. 25 अगस्त को कीमतों में 10000 रुपए की गिरावट आई है.
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