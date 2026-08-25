ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक ही झटके में ₹10000 सस्ती हुई चांदी, सोने के भी गिरे दाम; जानें आज का ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते दामों के बीच आई इस गिरावट से सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को राहत मिली है. कीमतों में कमी आने के बाद बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को दोनों धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली थी. इसके बाद मंगलवार को बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 25 अगस्त के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.