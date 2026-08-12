सोना-चांदी के दाम में तेजी, सुबह-सुबह बढ़े भाव, जानिए 12 अगस्त के ताजा रेट

राज्य चुनें
सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए आज एक जरूरी खबर है. मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में इन दोनों धातुओं की कीमतें बढ़ गई हैं. चांदी की कीमतों में लगभग ₹10,000 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोने की कीमतें ₹2,000 से ज्यादा बढ़ी हैं. नई कीमतें बुधवार 12 अगस्त 2026 को राज्य के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में लागू हो गई हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां लेटेस्ट कीमतें देख सकते हैं.
मध्य प्रदेश में सोने-चांदी की ताजा कीमत
12 अगस्त को मध्य प्रदेश में बुलियन मार्केट खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया. भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 24-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,49,840 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,42,700 प्रति 10 ग्राम है. वहीं Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22-कैरेट सोने की कीमत ₹14,270 प्रति ग्राम है, जबकि 11 अगस्त को यह ₹13,980 थी. इसी तरह, 8 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,14,160 है, जबकि कल यह ₹1,11,840 थी. इसके अलावा आज 10 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,700 है, जबकि कल यह ₹1,39,800 थी.
24 कैरेट सोने का रेट
24-कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹14,984 है, जबकि कल यह ₹14,679 थी. 8 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,872 है, जबकि कल यह ₹1,17,432 थी. इसी तरह, 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,49,840 है, जबकि कल यह ₹1,46,790 थी. यानी 10 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत में ₹3,050 की बढ़ोतरी हुई है.
चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी
जहां तक चांदी की बात है, आज इसकी कीमत में काफी उछाल देखा गया है. BankBazaar के अनुसार आज एक ग्राम चांदी की कीमत ₹260 है, जबकि कल यह ₹250 थी. इसी तरह आज एक किलो चांदी की कीमत ₹2,60,000 है, जो कल ₹2,50,000 थी. यानी इसमें लगभग ₹10,000 की बढ़ोतरी हुई है.
जांच करें सोने की शुद्धता
सोना खरीदने से पहले हमेशा उसकी शुद्धता की जांच करें. ज्वैलर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्वेलरी पर 24K, 22K या 18K कैरेट की मार्किंग उसकी शुद्धता का संकेत देती है. ग्राहक BIS Care ऐप का इस्तेमाल करके ज्वेलरी पर हॉलमार्क और 6-डिजिट वाले HUID कोड की असलियत आसानी से जांच सकते हैं, जिससे वे नकली या बिना हॉलमार्क वाले सोने से बच सकते हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!