त्योहारी सीजन से पहले राहत, सोने और चांदी की कीमतें स्थिर, गहने खरीदने का बेहतरीन अवसर

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सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में दोनों धातुओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. जहां कल चांदी की कीमतों में लगभग ₹10,000 की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं आज इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसी तरह सोने की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी भी रुक गई है. ये नई कीमतें गुरुवार 13 अगस्त 2026 को राज्य के प्रमुख शहरों- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में लागू हो गई हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां नवीनतम कीमतें देख सकते हैं.
मध्य प्रदेश में सोने-चांदी की कीमतों पर ब्रेक
13 अगस्त को मध्य प्रदेश में सर्राफा बाजार खुलने पर सोने और चांदी की कीमतों में ब्रेक लग गया. भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में, 24-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,49,570 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,42,450 प्रति 10 ग्राम है. Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22-कैरेट सोने की कीमत ₹14,245 प्रति ग्राम है, जो 12 अगस्त के बराबर ही है. इसी तरह, 8 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,13,960 है, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. अगर आप आज 10 ग्राम 22-कैरेट सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसकी कीमत ₹1,42,450 होगी, जो कल के रेट के बराबर ही है.
यहां जानिए 24 कैरेट सोने का ताजा भाव
24-कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने की कीमत ₹14,957 है, जबकि कल भी यह ₹14,957 थी. 8 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,656 है, जबकि कल भी यह ₹1,19,656 थी. इसी तरह, 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,49,570 है, जबकि कल भी यह ₹1,49,570 थी. यानि कीमतें 24 कैरेट सोने की कीमतें भी स्थिर हैं.
चांदी की कीमतें स्थिर
चांदी की बात करें तो आज इसकी कीमतें स्थिर हैं. इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. BankBazaar के अनुसार, आज एक ग्राम चांदी की कीमत ₹260 है, जो कल के बराबर ही है. इसी तरह, आज एक किलो चांदी की कीमत ₹2,60,000 है, जो कल के भाव से नहीं बदली है. अगर आप चाहें तो आज खरीदारी कर सकते हैं, यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है.
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