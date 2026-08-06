सुबह-सुबह बढ़े सोना-चांदी के दाम, कीमतों में आया बड़ा उछाल, जानिए 6 अगस्त का ताजा भाव

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सोने और चांदी की कीमतें रोज बदलती रहती हैं. ऐसे में आज खरीदारों को एक बड़ा झटका लग सकता है. मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है. 22-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,35,100 पहुं गया है. ये नई कीमतें गुरुवार 6 अगस्त 2026 को राज्य के प्रमुख शहरों- जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में लागू हो गई हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहां ताजा रेट देख सकते हैं.
6 अगस्त 2026 एमपी में सोना-चांदी का दाम
6 अगस्त को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में बाजार खुलते होते ही सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई. आज सुबह ही दोनों धातुओं के नए रेट जारी किए गए हैं. भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 24-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,41,860 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,35,100 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22-कैरेट सोने की कीमत ₹13,510 प्रति ग्राम है, जबकि 5 अगस्त को इसकी कीमत ₹13,250 थी. इसी तरह, 8 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,08,080 है, जबकि कल यह ₹1,06,000 थी. साथ ही, आज 10 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,35,100 है, जबकि कल यह ₹1,32,500 थी.
24 कैरेट सोने की कीमतें
इसके अलावा 24-कैरेट सोने के रेट की बात करें तो आज 1 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹14,186 है, जबकि कल यह ₹13,913 थी. 8 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,13,488 है, जबकि कल यह ₹1,11,304 थी. इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,41,860 है, जबकि कल यह ₹1,39,130 थी.
चांदी हुई 5 हजार महंगी
वहीं चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल आया है. 5 अगस्त को कीमतें स्थिर रहने के बाद, उनमें अचानक बढ़ोतरी हुई, जो खरीदारों के लिए चिंता का विषय हो सकती है. BankBazaar के अनुसार आज एक ग्राम चांदी की कीमत ₹240 है, जबकि कल यह ₹235 थी. इसी तरह आज एक किलो चांदी की कीमत ₹2,40,000 है, जो कल ₹2,35,000 थी. यानी इसमें ₹5,000 की बढ़ोतरी हुई है.
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