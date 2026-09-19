/सोना-चांदी हुआ और महंगा, लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम, खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों बड़ा झटका, जानें 19 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: सोना-चांदी खरीदने कि योजना बना रहे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है. सोने-चांदी के दाम में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एक दिन पहले भी दोनों धातुओं के दाम में इजाफा हुआ था. लगातार दूसरे दिन दाम बढ़ने से शादी-ब्याह और अन्य जरूरतों के लिए खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों की टेंशन बढ़ गई है. 19 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजार में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोने-चांदी के दाम में भारी उछाल
शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली. Bankbazaar.com के मुताबिक 19 सितंबर को सोने के दाम में 1,300 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव में 5,000 रुपए की तेजी आई है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 19 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,335 रुपए है. शुक्रवार को इसकी कीमत 14,205 रुपए थी. शनिवार को कीमतों में 130 रुपए की तेजी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,14,680 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,13,640 रुपए थी. आज 8 ग्राम के दाम में 1,040 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,43,350 रुपए है. शनिवार को इसकी कीमत 1,42,050 थी. आज दाम में 1,300 रुपए की तेजी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक शनिवार को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 15,052 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,915 रुपए थी. 19 सितंबर को कीमतों में 137 रुपए का इजाफा हुआ है. 8 ग्राम की कीमत 1,20,416 रुपए है. शुक्रवार को इसकी कीमत 1,19,320 रुपए थी. आज कीमतों में 1,096 रुपए की तेजी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,520 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,150 थी. आज कीमतों में 1,370 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
चांदी के बढ़े दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 19 सितंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 260 रुपए है. एक दिन पहले को इसकी कीमत 255 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 19 सितंबर को एक किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपए है. कल इसकी कीमत 2,55,000 रुपए थी. शनिवार को कीमतों में 5,000 रुपए तेजी आई है.
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