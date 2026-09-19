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सोना-चांदी हुआ और महंगा, लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम, खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों बड़ा झटका, जानें 19 सितंबर के ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को लगातार दूसरे दिन झटका लगा है. आज दोनों कीमती धातुओं के दाम में फिर इजाफा हुआ है. शनिवार को खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें.

Written ByPooja
Published: Sep 19, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:40 PM IST
सोना-चांदी हुआ और महंगा, लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम, खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों बड़ा झटका, जानें 19 सितंबर के ताजा भाव

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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