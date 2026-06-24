चोर को पकड़ने में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक चोर को जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. उसकी गिरफ्तारी से यह साफ हो जाएगा कि नोट पर लिखा मैसेज सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है. दो दिन पहले हुई चोरी के दौरान चोर मंदिर से चांदी की मूर्ति और सोने का हार लेकर भाग गया था. पुलिस लगातार CCTV फुटेज की जांच कर रही है, जिसमें एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी है. उनका दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामला सुलझा लिया जाएगा.