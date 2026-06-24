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मंदिर से सोना-चांदी चुराया, फिर 10 के नोट पर छोड़ गया अजीब मैसेज, बोला- भगवान पर भरोसा रखें, 15 जुलाई को मिल जाएगा

Ratlam News: रतलाम जिले के सुखेड़ा कस्बे में एक जैन मंदिर से चांदी की मूर्ति और सोने का हार चुराने के बाद एक चोर ने सचमुच हैरान कर देने वाला काम किया. उसने मंदिर में 10 रुपये का नोट और एक संदेश छोड़ा, जिसमें लिखा था कि यह चोरी नहीं थी.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 24, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:38 PM IST
मंदिर से सोना-चांदी चुराया, फिर 10 के नोट पर छोड़ गया अजीब मैसेज, बोला- भगवान पर भरोसा रखें, 15 जुलाई को मिल जाएगा

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