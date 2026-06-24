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Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुखेड़ा नगर में एक जैन मंदिर में हुई चोरी ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है. दो दिन पहले एक शातिर चोर मंदिर के गर्भगृह से देवता की एक बेशकीमती चांदी की मूर्ति और सोने का हार चुरा ले गया. लेकिन इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब पुलिस और मंदिर प्रबंधन को घटनास्थल पर 10 रुपये का एक नया नोट मिला.
10 रुपये के नोट पर छोड़ गया अजीब मैसेज
चोर ने इस नोट पर नीली स्याही से एक अजीब संदेश लिखा था. उसने लिखा, "यह चोरी नहीं है, भगवान पर भरोसा रखें. सारा सामान 15 जुलाई को रतलाम पोस्ट ऑफिस से वापस मिल जाएगा. पुलिस को इसकी सूचना न दें." ईमानदारी और धार्मिक भाव वाले इस नोट ने जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया है.
इलाके में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है कि क्या चोर ने यह कदम मजबूरी में उठाया है या फिर यह पुलिस की जांच को गुमराह करने और समय हासिल करने की कोई सोची-समझी चाल है. पुलिस ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया है. मंदिर और आस-पास के रास्तों के CCTV फुटेज की जांच में एक संदिग्ध युवक की धुंधली तस्वीर सामने आई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और तभी 10 रुपये के नोट के पीछे का असली राज पता चल पाएगा.
चोर को पकड़ने में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक चोर को जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. उसकी गिरफ्तारी से यह साफ हो जाएगा कि नोट पर लिखा मैसेज सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है. दो दिन पहले हुई चोरी के दौरान चोर मंदिर से चांदी की मूर्ति और सोने का हार लेकर भाग गया था. पुलिस लगातार CCTV फुटेज की जांच कर रही है, जिसमें एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी है. उनका दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामला सुलझा लिया जाएगा.
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