Gold-Silver Price: सुबह होते ही आसमान पर पहुंचा सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज 25 फरवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा. राज्य के प्रमुख शहरों- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सोने की कीमतों में तेजी आई, जबकि चांदी की कीमतों में गिरावट आई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:32 AM IST
MP-Gold Silver Rate Today: बुधवार, 25 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिला. राज्य के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सुबह-सुबह सर्राफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी आई, जबकि चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जिससे चांदी खरीदने वालों को कुछ राहत मिली. सर्राफा बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक और ग्राहक दोनों ही बाजार पर करीब से नज़र रखे हुए हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सही समय पर सबसे अच्छी डील पाने के लिए लेटेस्ट रेट ज़रूर देखें.

बुधवार को सोना हुआ महंगा
मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में बुधवार सुबह सोने की कीमतें बढ़कर बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में सोने की कीमतों में इस उछाल से शादी के सीजन में खरीदारी करने वालों में थोड़ी चिंता पैदा हो गई है.

जानिए 22 कैरेट सोने की ताजा कामतें
Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,880 प्रति ग्राम है, जबकि 24 फरवरी को यह ₹14,840 थी. 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत ₹1,19,040 है, जबकि कल यह ₹1,18,720 थी. इसी तरह, 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,48,800 है, जबकि कल यह ₹1,48,400 थी.

यह भी पढ़ें: MP में सुबह-शाम ठंडक, दोपहर में बढ़ रही गर्मी, आज इन जिलों में ओले के साथ बरसेंगे बादल

 

24 कैरेट सोने का भाव
भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,55,830 प्रति 10 ग्राम हो गया है. Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹15,624 प्रति ग्राम है, जबकि 24 फरवरी को यह ₹15,582 था. 24 कैरेट सोने के 8 ग्राम का भाव ₹1,24,992 है, जबकि कल यह ₹1,24,656 था. इसी तरह, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,56,240 है, जबकि कल यह ₹1,55,820 था.

आज चांदी हुई सस्ती
चांदी की बात करें तो आज यह सस्ती हुई है. BankBazaar के अनुसार, एक ग्राम चांदी की कीमत आज ₹290 है, जबकि कल यह ₹300 थी. इसी तरह, एक किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹290,000 है, जबकि कल यह ₹300,000 थी. अगर आप चाहें तो आज खरीदारी कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

