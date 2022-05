Gold Price Today: शादी के सीजन में चमका सोना, जानिए 10 ग्राम सोने की कीमत

शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है.इस खास मौके पर शादी वाले घरों में लोग सोने चांदी के गहनों की खरीददारी करेंगे. ऐसे में अगर आप सस्ते भाव में सोना (Gold) खरीदना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो गोल्ड और सिल्वर (silver) की खरादारी करने का मन बना रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है.