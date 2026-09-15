सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! अचानक गिरे दाम, खरीदारी से पहले जान लें 15 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: आज सोना खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए राहत की खबर है. सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. ऐसे में शादी-ब्याह या किसी खास मौके के लिए ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को राहत मिलने क उम्मीद है. 15 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजार में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सस्ता हुआ सोना
मंगलवार को सर्राफा बाजार खुलते ही सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1,200 रुपए की कमी आई है. वहीं चांदी के भाव पिछले कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 15 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,090 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,205 रुपए थी. आज को कीमतों में 115 रुपए की गिरावट आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,12,720 रुपए है, कल इसकी कीमत 1,13,640 रुपए थी. मंगलवार को कीमतों में 920 रुपए का कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,40,900 रुपए है. 14 सितंबर को इसकी कीमत 1,42,050 थी. आज दाम में 1,150 रुपए की गिरावट आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 15 सितंबर को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,795 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,915 रुपए थी. आज कीमतों में 120 रुपए की कमी आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,18,360 रुपए है. सोमवार को इसकी कीमत 1,19,320 रुपए थी. आज कीमतों में 960 रुपए की गिरावट आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,47,950 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,150 थी. आज कीमतों में 1,200 रुपए की नरमी आई है.
चांदी के भाव स्थिर
Bankbazaar.com के मुताबिक 15 सितंबर (मंगलवार) को 1 ग्राम चांदी की कीमत 250 रुपए है. एक दिन पहले भी इसकी कीमत 250 रुपए ही थी. वहीं आज एक किलो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए है. बता दें कि 13 सितंबर से चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और भाव लगातार स्थिर बने हुए हैं.
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