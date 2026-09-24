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सर्राफा बाजार खुलते ही सस्ता हुआ सोना, कीमतों में आई गिरावट, चांदी स्थिर; जानें 24 सितंबर के ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: 24 सितंबर को मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम में गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में आज ताजा भाव लागू हो गए हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 24, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 12:18 PM IST
सर्राफा बाजार खुलते ही सस्ता हुआ सोना, कीमतों में आई गिरावट, चांदी स्थिर; जानें 24 सितंबर के ताजा भाव

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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