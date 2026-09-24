सर्राफा बाजार खुलते ही सस्ता हुआ सोना, कीमतों में आई गिरावट, चांदी स्थिर; जानें 24 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: सोना खरीदने वालों के लिए आज राहत की खबर है. सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव मं कोई बदलाव नहीं हुआ है. चांदी के दाम 22 सितंबर से स्थिर बने हुए हैं. ऐसे में सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को आज कम कीमत का फायदा मिल सकता है. 24 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोने के गिरे भाव
गुरुवार को बाजार खुलते ही सोने के दाम मे गिरावट दर्ज की गई है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 24 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,185 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,235 रुपए थी. आज को कीमतों में 50 रुपए की नरमी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,13,480 रुपए है, बुधवार को इसकी कीमत 1,13,880 रुपए थी. आज कीमतों में 400 रुपए की कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,41,850 रुपए है. 23 सितंबर को इसकी कीमत 1,42,350 थी. आज दाम में 500 रुपए की गिरावट आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,894 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,947 रुपए थी. 24 सितंबर को 53 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,152 रुपए है. बुधवार को इसकी कीमत 1,19,576 रुपए थी. आज कीमतों में 424 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,940 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,470 थी. आज कीमतों में 530 रुपए की गिरावट आई है.
आज क्या है चांदी के भाव?
Bankbazaar.com के मुताबिक 24 सितंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. एक दिन पहले भी इसकी कीमत 255 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं आज किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. कल भी इसकी कीमत 2,55,000 रुपए थी. यानी आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Bankbazaar.com के मुताबिक चांदी के भाव में 22 सितंबर को गिरावट आई थी. जिसके बाद इसके दाम स्थिर बने हुए है.
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