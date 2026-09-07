सोना खरीदने का सुनहरा मौका! सर्राफा बाजार खुलते ही गिरे भाव, चांदी स्थिर, जानें 7 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं. चांदी के भाव में आखिरी बार 3 सितंबर को बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद से चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सोने की कीमतों में आई गिरावट से खरीदारी करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. 7 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोने हुआ सस्ता
सोमवार 7 सितंबर को सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 600 रुपए से ज्यादा की कमी आई है, जबकि चांदी के भाव पिछले 4 दिनों से स्थिर बने हुए हैं.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 7 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,180 रुपए है. 6 सितंबर को इसकी कीमत 14,240 रुपए थी. सोमवार को कीमतों में 60 रुपए की नरमी आई है.
8-10 ग्राम गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,13,440 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,13,920 रुपए थी. आज कीमतों में 480 रुपए की कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,41,800 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,42,400 थी. आज दाम में 600 रुपए की गिरावट आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,889 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,952 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 63 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,112 रुपए है. रविवार को इसकी कीमत 1,19,616 रुपए थी. आज कीमतों में 504 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,890 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,520 थी. आज कीमतों में 630 रुपए की गिरावट आई है.
चांदी के भाव स्थिर
चांदी की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. 3 सितंबर को चांदी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से इसके दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं. Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है, जबकि किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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