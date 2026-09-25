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Gold Prices Drop: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानें 25 सितंबर के रेट

Gold Silver Rate Toady: सोना खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. सोने के दाम में आज गिरावट दर्ज की गई है. वहीं चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. अगर आप भी खरीदारी का मान बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें.

Written ByPooja
Published: Sep 25, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:38 PM IST
Gold Prices Drop: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानें 25 सितंबर के रेट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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