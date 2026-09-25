Gold Prices Drop: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, जानें 25 सितंबर के रेट

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Gold Silver Rate Toady: सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी है. जिससे सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है. वहीं, चांदी के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. भाव आज भी स्थिर बने हुए हैं. 25 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोना हुआ सस्ता
सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. लगातार सोवे के भाव में कमी आई है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1,400 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 25 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,045 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,185 रुपए थी. आज को कीमतों में 140 रुपए की नरमी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,12,360 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,13,480 रुपए थी. आज कीमतों में 1,120 रुपए की कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,40,450 रुपए है. 24 सितंबर को इसकी कीमत 1,41,850 थी. आज दाम में 1,400 रुपए की गिरावट आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,747 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,894 रुपए थी. 25 सितंबर को 147 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,17,976 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,19,152 रुपए थी. आज कीमतों में1,176 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत1,47,470 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,48,940 थी. आज कीमतों में 1,470 रुपए की गिरावट आई है.
चांदी का भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक 25 सितंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 250 रुपए है. एक दिन पहले भी इसकी कीमत 250 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. शुक्रवार को किलो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए है. कल भी इसकी कीमत 2,50,000 रुपए थी. यानी आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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