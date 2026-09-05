सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, तेजी के बाद लुढ़के दाम, चांदी स्थिर; जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: सोना खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए राहतभरी खबर है. आज सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. इससे बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. इससे एक दिन पहले यानी कल सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. वहीं चांदी के भाव में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. पिछले दो दिनों से चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 5 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.