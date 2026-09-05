सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, तेजी के बाद लुढ़के दाम, चांदी स्थिर; जानें आज के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: सोना खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए राहतभरी खबर है. आज सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. इससे बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. इससे एक दिन पहले यानी कल सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. वहीं चांदी के भाव में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. पिछले दो दिनों से चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 5 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
साने के गिरे भाव
शनिवार को सर्राफा में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1,700 रुपए से ज्यादा की कमी आई है, जबकि चांदी के भाव में पिछले दो दिनों से स्थिर बने हुए हैं.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 5 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,240 रुपए है. 4 सितंबर को इसकी कीमत 14,410 रुपए थी. आज कीमत में 170 रुपए की नरमी आई है.
8-10 ग्राम गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,13,920 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,15,280 रुपए थी. आज कीमतों में 1,360 रुपए की नरमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,400 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,44,100 थी. आज दाम में 1,700 रुपए की गिरावट आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक शनिवार को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,952 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 15,131 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 179 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,616 रुपए है. शुक्रवार को इसकी कीमत 1,21,048 रुपए थी. आज कीमतों में 1,432 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,520 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,51,310 थी. आज कीमतों में 1,790 रुपए की कमी आई है.
आज क्या है चांदी के भाव?
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. एक दिन पहले भी 1 ग्राम चांदी के यही भाव थे. वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. कल भी चांदी के यही दाम थे. यानी आज कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. बता दें, कि चांदी के दाम पिछले दो दिनों से स्थिर बने हुए हैं.
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