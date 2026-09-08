सर्राफा बाजार में फिर मची हलचल, रॉकेट की स्पीड से बढ़े सोने के दाम, जानें 8 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: सोने के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोमवार को सोने के दाम में गिरावट दर्ज होने के बाद ग्राहकों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन आज सर्राफा बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं चांदी के भाव में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसकी कीमतें स्थिर बनी हुई है. 8 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोने के भाव में तेजी
मंगलवार को सोने के दाम में तेजी आई है. कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज की तेजी ने खरीदारी का प्लान बना रहे ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1,100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 8 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,290 रुपए है. 7 सितंबर को इसकी कीमत 14,180 रुपए थी. आज को कीमतों में 110 रुपए की बढ़ोतरी आई है.
8-10 ग्राम गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,14,320 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,13,440 रुपए थी. आज कीमतों में 880 रुपए की तेजी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,900 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,41,800 थी. आज दाम में 1,100 रुपए की तेजी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,889 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,952 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 63 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,112 रुपए है. रविवार को इसकी कीमत 1,19,616 रुपए थी. आज कीमतों में 504 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,890 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,520 थी. आज कीमतों में 630 रुपए की गिरावट आई है.
चांदी के भाव स्थिर
8 सितंबर को चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पिछले कई दिनों से चांदी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से इसके दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं. Bankbazaar.com के मुताबिक मंगलवार को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है, जबकि किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है.
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