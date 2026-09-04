श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर चमका सोना, कीमतों में भारी उछाल, चांदी स्थिर; जानें 4 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सोने के दाम में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. 4 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोना हुआ महंगा
शुक्रवार को सर्राफा बाजार खुलते ही सोने के दाम तेजी देखने को मिली. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1200 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव में स्थिर बने हुए हैं.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 4 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,410 रुपए है. 3 सितंबर को इसकी कीमत 14,290 रुपए थी. आज दाम में 120 रुपए की तेजी आई है.
8-10 ग्राम गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,15,280 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,14,320 रुपए थी. आज कीमतों में 960 रुपए की तेजी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज1,44,100 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,42,900 थी. आज दाम में 1,200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 4 सितंबर को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 15,131 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 15,005 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 126 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. 8 ग्राम की कीमत 1,21,048 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,20,040 रुपए थी. आज कीमतों में 1,008 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,310 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,50,050 थी. आज कीमतों में 1,260 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
चांदी के भाव स्थिर
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. एक दिन पहले भी 1 ग्राम चांदी के यही भाव थे. वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. कल भी चांदी के यही दाम थे. यानी आज कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
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