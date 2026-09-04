Add Zee Business As A Preferred Source
App

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर चमका सोना, कीमतों में भारी उछाल, चांदी स्थिर; जानें 4 सितंबर के ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज के ताजा भाव लागू हो गए हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:46 PM IST
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर चमका सोना, कीमतों में भारी उछाल, चांदी स्थिर; जानें 4 सितंबर के ताजा भाव

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर चमका सोना, कीमतों में भारी उछाल, चांदी स्थिर...
2
3
4
5