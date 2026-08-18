लगातार दूसरे दिन चमका सोना, 18 अगस्त को फिर बढ़े दाम, जानें आज के ताजा भाव

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Gold Silver Price Today: मंगलवार को भी सोने के दाम में तेजी देखी मिली. कल हुई बढ़ोतरी के बाद 18 अगस्त को भी सोने के दाम में इजाफा हुआ है. लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत बढ़ने से ग्राहकों के बजट पर असर पड़ सकता है. वहीं, चांदी के दाम पिछले कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं. ऐसे में चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को फिलहाल कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है. 18 अगस्त के ताजा भाव मध्य प्रदेश के शहरों के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
22 कैरेट के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 18 अगस्त को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,340 रुपए है. एक दिन पहले इसकी 14,320 रुपए थी. आज कीमतों में 20 रुपए की बढ़ोतरी आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,14,720 रुपए है. सोमवार को इसकी कीमत 1,14,560 रुपए थी. आज कीमतों में 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,43,400 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,43,200 रुपए थी. आज कीमतों में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
24 कैरेट सोने के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 18 अगस्त को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 15,057 रुपए है. सोमवार को इसकी कीमत 15,036 रुपए थी. आज 8 ग्राम की कीमत 1,20,456 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,20,288 रुपए थी. मंगलवार को कीमतों में 168 रुपए की बढ़ोतरी आई है. वहीं, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,570 रुपए है. कल इसकी कीमत में 1,50,360 रुपए थी. मंगलवार को कीमतों में 210 रुपए की तेजी आई है.
आज क्या है चांदी के भाव?
Bankbazaar.com के मुताबिक 18 अगस्त को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. कल भी इसकी यही कीमत थी. कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Bankbazaar.com के मुताबिक को 1 किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. एक दिन पहले भी 1 किलो चांदी के यही दाम थे. बता दें कि 15 अगस्त से चांदी के भाव स्थिर बने हुए है. जिससे चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.
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