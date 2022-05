Gold Price Today: खुशखबरी! आज भी महंगा नहीं हुआ सोना, जानिए 10 ग्राम सोने के रेट

Gold Price Today 16 may 2022: अगर आप सोने चांदी की खरीददारी करना चाहते हैं या सोने में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बढ़िया मौका है. क्योंकि इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तीन बार गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं सराफा बाजार में आज बिकने वाले सोने-चांदी के भाव.