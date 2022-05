Gold Price Today: सोने चांदी के दामों में हुआ बदलाव, जानिए 10 ग्राम सोने के रेट

gold silver price today 18 may 2022: इन दिनों शादी-विवाह के सीजन में सराफा बाजार में सोने चांदी की मांग बढ़ने से कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं आज सराफा बाजार में बिकने वाले सोने-चांदी की कीमत