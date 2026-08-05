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गहना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम स्थिर, जानें ताजा भाव

Gold Silver Rate Today: बुधवार 5 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. अगर आप शादी के लिए गहने बनवाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए सही हो सकता है. नीचे हम ताजा रेट बता रहे हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:58 AM IST
गहना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम स्थिर, जानें ताजा भाव

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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