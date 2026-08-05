गहना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम स्थिर, जानें ताजा भाव

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सोने और चांदी की कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होता रहता है. ऐसे में जो लोग सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है. मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बुधवार 5 अगस्त 2026 को राज्य के प्रमुख शहरों- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में नए रेट लागू कर दिए गए हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां नवीनतम दरें देख सकते हैं.
एमपी में सोना हुआ सस्ता
5 अगस्त को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आज सुबह दोनों धातुओं के नए रेट जारी किए गए. भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 24-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,39,130 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,32,500 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, Bankbazaar.com के अनुसार आज 22-कैरेट सोने की कीमत ₹13,250 प्रति ग्राम है, जबकि 4 अगस्त को यह ₹13,270 थी. इसी तरह 8 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत ₹1,06,000 है, जबकि कल यह ₹1,06,160 थी. साथ ही, 10 ग्राम 22-कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,32,500 है, जबकि कल यह ₹1,32,700 थी.
24 कैरेट सोने का ताजा दाम
इसके अलावा 24-कैरेट सोने के रेट की बात करें तो आज 1 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹13,913 है, जबकि कल यह ₹13,934 थी. 8 ग्राम 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,11,304 है, जबकि कल यह ₹1,11,472 थी. इसी तरह, 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,39,130 है, जबकि कल यह ₹1,39,340 थी.
चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं
चांदी की बात करे तो आज इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, दाम स्थिर हैं. BankBazaar के अनुसार आज एक ग्राम चांदी की कीमत ₹235 है, जो कल जितनी ही है. इसी तरह आज एक किलो चांदी की कीमत ₹2,35,000 है, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसे देखते हुए अगर आप चाहें तो आज खरीदारी कर सकते हैं.
ऐसे चेक करें सोने की शुद्धता
मार्केट के जानकारों और ज्वैलर्स ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोना खरीदने से पहले उसकी शुद्धता की जांच कर लें. ज्वेलरी पर मौजूद कैरेट मार्किंग (24K, 22K, या 18K) सोने की शुद्धता बताती है. इसके अलावा, ग्राहक 'ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स' के 'BIS Care' ऐप का इस्तेमाल करके ज्वेलरी पर बने हॉलमार्क और 6-अंकों वाले HUID कोड की असलियत आसानी से जांच सकते हैं.
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