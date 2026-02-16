Advertisement
Gold Silver Rate: मध्यप्रदेश के बाजारों में आज सुस्त पड़ गए सोना-चांदी, खरीदारी के लिए अच्छा मौका, जानें ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: मध्य प्रदेश सर्राफा बाजार में आज 16 फरवरी 2026 को सोने और चांदी के दाम स्थिर हैं. महाशिवरात्रि (15 फरवरी) को स्थिर रहने के बाद आज बाजार में फिर वही दाम है. जानिए एक ग्राम सोने की कीमत कितनी होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:01 AM IST
Gold Silver Rate Today: मध्य प्रदेश में आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. रविवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर सोने और चांदी दोनों की कीमतें स्थिर रहीं और आज सोमवार को भी वैसी ही रहीं. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में नई कीमतें जारी हो गईं हैं. अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर ज़रूर पढ़ें क्योंकि यहां हम आपको सोने और चांदी की ताज़ा कीमतें बताने जा रहे हैं.

यहां जानें 22 कैरेट सोने का ताजा भाव
मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में 16 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतें जारी कर दी गई हैं. दोनों कीमतें स्थिर रहीं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी खरीदारी को आसान बनाने के लिए आप यहां लेटेस्ट कीमतें देख सकते हैं. Bankbazaar.com के मुताबिक आज 22 कैरेट सोने की कीमत 14,510 रुपये प्रति ग्राम है, जो 15 फरवरी को भी 14,510 रुपये थी. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.

24 कैरेट सोने का ताजा भाव
22 कैरेट 8 ग्राम सोने की कीमत आज ₹1,16,080 है, जबकि कल यह ₹1,16,080 थी. इसी तरह, 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत आज ₹1,45,100 है और कल भी यह ₹1,45,100 थी. आप आज खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों की कीमतें वैसी ही हैं. 24-कैरेट सोने की बात करें तो आज 24-कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत ₹15,236 है, जो आज भी ₹15,236 थी.

जानिए चांदी के नए भाव
चांदी की बात करें तो आज कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. सोने की तरह चांदी की कीमत भी स्थिर हैं. आज 1 ग्राम चांदी की कीमत ₹280 है, जो कल के बराबर ही थी. 1 किलो चांदी की कीमत ₹2,80,000 है.

