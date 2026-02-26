Advertisement
Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rate Today: मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज 26 फरवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. राज्य के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में दोनों की कीमतों में तेजी आई. आइए जानते हैं आज के लेटेस्ट रेट्स.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:24 AM IST
MP-Gold Silver Rate Today: गुरुवार 26 फरवरी, 2026 को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला. राज्य के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के सर्राफा बाजारों में सुबह-सुबह सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई, जिससे खरीदारों को मुश्किल हो सकती है. सर्राफा बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच, निवेशक और ग्राहक दोनों ही बाजार पर करीब से नज़र रखे हुए हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सही समय पर सबसे अच्छी डील पाने के लिए लेटेस्ट रेट ज़रूर देखें.

आज सोना हुआ महंगा
गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में कीमतों में इस उछाल से शादी के सीजन में खरीदारी करने वालों में थोड़ी चिंता पैदा हो गई है.

जानिए इंदौर-भोपाल में 22 कैरेट सोने की ताजा कामतें
Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,890 प्रति ग्राम है, जबकि 25 फरवरी को यह ₹14,880 थी. 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत ₹1,19,120 है, जबकि कल यह ₹1,19,040 थी. इसी तरह, 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,48,900 है, जबकि कल यह ₹1,48,800 थी.

भोपाल में 24 कैरेट सोने का दाम
भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,56,830 प्रति 10 ग्राम हो गया है. Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹15,635 प्रति ग्राम है, जबकि 25 फरवरी को यह ₹15,624 था. 24 कैरेट सोने के 8 ग्राम का भाव ₹1,25,080 है, जबकि कल यह ₹1,24,992 था. इसी तरह, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,56,350 है, जबकि कल यह ₹1,56,240 था.

गुरुवार को आसमान छू गईं चांदी की कीमतें 
चांदी की बात करें तो आज यह और महंगी हो गई है. BankBazaar के अनुसार, एक ग्राम चांदी की कीमत आज ₹295 है, जबकि कल यह ₹290 थी. इसी तरह, एक किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹295,000 है, जबकि कल यह ₹290,000 थी.

